6 bin yıldır yan yana yatan Valdaro Aşıkları

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2007 yılında, bir arkeolog ekibi İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Mantua yakınlarında bir mezar keşfetti. İçeride, yüz yüze yatan bir çift iskelet buldular. Bu iskeletler, diğerlerinden farklıydı; yüzleri birbirine dönüktü ve vücutları iç içe geçmişti.
Araştırmacılar, iskeletleri görünce bu eşsiz ve romantik görüntüden bir hayli etkilendiklerini belirtti. Bu keşif, internette hızla yayıldı ve onlara Valdaro Aşıkları ismi takıldı. Sevgililer Günü'nden hemen önce keşfedilmiş olması, özellikle yankı uyandırdı.
Fotoğraf: Reuters, 2007
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Birçoğu için, vücutların konumlandırılması, zamansız ve trajik bir sonla karşılaşan şanssız aşıklar Romeo ve Juliet'in hikâyesini akla getirdi. Arkeologlar Valdaro Aşıklarını incelerken bir dizi ilginç keşifte bulundu.
İlk olarak, çift yaklaşık 6 bin yıl önce Neolitik dönemde ölmüştü. Neolitik dönemde bu şekilde gömülen iskeletler nadirdi ve bu da çifti daha da benzersiz kılıyordu.
Fotoğraf: Reuters, 2007
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Diğer bulgular ise bu iskeletlerin, genç bir çifte ait olduğuydu. Her ikisi de öldüğünde 20 yaşındaydı. İskeletlerde herhangi bir şiddet belirtisi yoktu ve muhtelemen vücutları, ölümlerinden sonra bu şekilde yerleştirilmişti. İkisinin de boyu ortalama olarak 1.58'di.
Fotoğraf temsilidir
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Genç çifte dair birçok teori ortaya atılsa da maalesef gerçek hikâyeyi bilemiyoruz. Ancak 6 bin yıldır birbirinden ayrılmayan çift, keşif sonrası da ayrı kalmadı. Araştırmacılar iskeletleri ayırmadan, tüm toprak parçasını müzeye götürdü.
Fotoğraf temsilidir
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Valdaro Aşıkları'nın keşfinden iki yıl sonra, İtalya'nın Modena kentindeki geç antik dönem mezarlığında çalışan arkeologlar, el ele gömülü başka bir çift iskelet daha buldu ancak Valdaro'nun Aşıklarının aksine, bu iskeletler kötü durumdaydı ve bu da onlar hakkında cinsiyetleri gibi bazı bilgileri toplamayı zorlaştırıyordu.
Fotoğraf: Modena Arkeoloji Müzesi
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