Geçmişte yerleşim yeri olan ve 507 yılında İmparator Anastasios tarafından kurulun Dara Antik Kenti, Mardin’in tarihi Mardin yerleşiminden sonra en önemli ikinci turizm destinasyonu. Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Dara, birçok medeniyetten izler taşıyor. Açık hava müzesi hüviyetindeki bu antik kentin temellerinin 2 bin 300 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Burası kayıtlarda Mezopotamya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak geçiyor. Büyük savaşlara tanıklık eden kent yıllarca Bizans İmparatorluğu'nun Güneydoğu'daki son kalesi görevini icra etmiş.

Oğuz Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kent'inde 30 yılı aşkın süredir bilimsel kazı ve araştırmalar yapılıyor. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane, sarnıç ve su bendi kalıntıları bugün halen görülebilmekte. Nekropol alanında Roma Dönemi'nde dini törenlerin yapıldığı ve yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezarı da yer alıyor.

1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu

Devam eden arkeolojik kazılarda, 400 metre uzunluğunda 1500 yıllık içme suyu kanalı tespit edildi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırını Sasaniler'e karşı korumak amacıyla kurduğu antik kentteki agorada devam eden kazı çalışmalarında önemli buluntulara rastlanıyor. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 35 yıl önce bulunan su sarnıcından bölgeye içme suyunun taşındığı kanalın, üzerindeki yaklaşık 2'şer tonluk taşlarla korunduğu, bu kanaldan da künk (pişmiş topraktan yapılan borular) sistemi ile dağıtımının yapıldığı belirlendi. Kazılarda 1500 yıllık içme suyu kanalının 30 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı. Sarnıçtan agoraya uzanan temiz su sistemi yaklaşık 400 metre uzunluğunda.

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Harita

Dara Antik Kenti

Dara Antik Kenti Mardin’in 32 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer almaktadır. Tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara, İmparator Anastasius'un (491-518) girişimleriyle 505 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur.

Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresi 4 kilometrelik bir surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir. Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evlere rastlanmaktadır.

Dara Antik Kent'ine nasıl gidilir?

Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde Akıncı Bucağından Dara köy yoluna sapıp 10 kilometre içeri girilerek antik kente ulaşabilirsiniz. Dolmuş seferi bulunmadığı için özel aracınızla gidebilirsiniz. Dara Antik Kenti, Mardin'e 30 km, İzmir'e 1.455 km, Ankara'ya 1.040 km, İstanbul'a 1.494 km, Şanlıurfa'ya 201 km uzaklıktadır.