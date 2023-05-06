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En görkemli antik yapılar Dünyada ilk neresi yapılmıştır? Bu sorunun net olarak cevaplanamayacağı aşikar. Eğer onu henüz keşfedememişsek, cevabı bilmiyoruz demektir. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 06.05.2023 - 01:46 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:00 facebook

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Giza ve Maya piramitleri, Çin Seddi gibi muazzam büyüklükteki yapılar tarihin en görkemli yapılarıdır. Öte yandan insanoğlu bina yapmayı öğrendikçe bu kadar büyük inşaatların gerektirdiği becerilere sahip olmayı da öğrendi. Bina yapma işinin gerçekten çok eskiye dayanan bir tarihi var, piramitlerden de öncesine uzanıyor.

Dünyanın en eski yapısının hangisi olduğu ise işte bu tarihin başlangıcını temsil ediyor.

Ama önce bina olarak neyi kastettiğimizi belirlememiz gerekir. Öncelikle bir düzeni ve amacı olmalı. Yapı olduğu anlaşılabilmeli. En az 1,5 metre yüksekliği olmalı, büyük ölçüde tamamlanmış ve çevresinden ayrışan bir yapı özelliği taşımalı.

Dünyada ilk neresi yapılmıştır? Bu sorunun net olarak cevaplanamayacağı aşikar. Eğer onu henüz keşfedememişsek, cevabı bilmiyoruz demektir.

Yeryüzünde şimdiye kadar keşfedilmiş olan en eski yapılar

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1- Göbeklitepe – MÖ 11.000 Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe, bir dini yapı olarak MÖ 11.000’de inşa edildi. Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul gören Göbeklitepe 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. 20 daireden oluşan yapıda 200’den fazla sütun bulunuyor. Sütunlar 6 metre yüksekliğinde ve üzerinde hayvan oymaları, resimler yer alıyor. Sütunların her biri 7 tondan daha ağır. Göbeklitepe'yi kim yaptı?

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2- Tell Qaramel – MÖ 11.000-9670 Suriye’de Halep’in 25 km kuzeyindeki Tell Qaramel, Göbeklitepe ile birlikte tarihin en eski yapısı olarak kabul ediliyor. Ticaret için çok önemli bir konumda olan ve tarıma elverişli bir nehir vadisinde bulunan arkeolojik höyük, etrafında Neolitik döneme ait yerleşim kalıntıları barındırıyor. Daha önce kule olduğu düşünülen bir yapının parçası olan 5 yuvarlak taş kalıntısı ortaya çıkarıldı. Fotoğraf: R. F. Mazurowski/Wikimedia