Xi'an’da yapılabilecek en iyi 10 şey

Birçok turist, Xi'an’ın, Beijing ya da Shanghai gibi metropol şehirlere kıyasla çok daha ‘Çin’ göründüğünü söylüyor. Çin kültürüne ve insanlarına meraklı kişiler açısından favori tercihlerden biri.

Xi'an’ı ilk kez ziyaret edecekseniz eğer, 2-3 günlük kısa bir gezi dahilinde şehirde neler yapabileceğiniz merak edebilirsiniz. Hem popüler seyahat kitaplarından hem de çok sayıda web siteden Xi'an’da görmeniz gerekenlere dair bilgi edinebilirsiniz.

İşte size Çin’in Xi'an kentinde görmeniz ve yapmanız gerekenlere dair bir liste:

Terracotta Savaşçıları ve At Müzesi

Terracotta Savaşçıları Müzesini ziyaret etmek, Xi'an’a gelmenin en büyük sebeplerinden. Fotoğraflarını seyahat kitaplarında ya da ilgili web sitelerde görmüşsünüzdür.

Heykellerin lokasyonu, 1974 yılında kuyu kazmaya çalışan bir çiftçi tarafından belirlenmiş. Günümüzde ise Xi'an’ın en önemli turistik noktalarından biri. Xi'an şehrinin yaklaşık 30 km. doğusunda bulunuyor. Müze 1. Çukur, 2. Çukur,3. Çukur olarak üç kısma ayrılmış; ayrıca savaş arabalarının ve atların bulunduğu bir sergi salonu mevcut. 1. Çukur, içlerinden en büyük olanı.

Açılış saatleri: 8:30 – 17:00

Giriş ücreti: 150 RMB (1 Mart – 30 Kasım), 120 RMB (1 Aralık – Şubat sonu)

Xian Surları

Şehrin önemli cazibe noktalarından olan Xian Surları, Çin’in en sağlam şekilde ayakta kalan surlarının başında geliyor ve aynı zamanda da dünyanın en büyük antik askeri savunma sistemlerinden biri.

Xian surları, Tang Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş surların Ming Hanedanlığı döneminde genişletilmesi ile şimdiki halini almış. 21 m uzunluğundaki, 12-14 m genişliğindeki sur, çevresindeki derin hendeklerle yaklaşık 14 km. boyunca uzanıyor. Sur üzerinde yürüyebilir, hatta bisiklet bile sürebilirsiniz. Asma köprünün bulunduğu büyük güney kapısı, turistlerin en popüler tercihlerinden.

Açılış saatleri:08:00 – 20:00

Giriş ücreti:40 RMB

Tavsiye edilen gezi süresi: 1-3 saat

Xian Müslüman Bölgesi ve Büyük Cami

Xian Müslüman bölgesi, Davul Kulesi’nin hemen arkasında bulunuyor. Ünlü Büyük Camii de bu bölgenin içerisinde yer alıyor.

Müslüman bölgesinde bulunan pazar yeri, aklınıza gelebilecek her şeyi satan tezgâhları ile harika bir turist noktası. Caddeler ve yürüyüş yolları hayat dolu. Alışveriş müthiş bir deneyim; son derece ucuz ve her an karşınıza çıkabilecek ilginç ürünlerle baş döndürücü. Xian’da bulunan Büyük Cami, Çin’in en eski, en büyük ve en iyi korunmuş camilerinden.

Orta Doğu ya da Arap ülkelerinde bulunan camilerin aksine, Xian Büyük Cami, Arap bezemeleri ve harfleri dışında, inşa ve mimari stiller açıdan tamamen Çin kültürüne ait.

Çan ve Davul Kuleleri

Çin tarihinde her şehirde bir çan kulesi ile bir davul kulesi bulunurdu. Zamanın ve yaklaşan krizlerin habercisi olan çan şafak vakti, davul ise akşam üstü çalınırdı.

Xian’daki Çan ve Davul Kulelerinin kökeni, Ming Hanedanlığına kadar gidiyor. Şehrin merkezinde, surların içerisinde bulunan kuleler, doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden gelen dört yolu birbirine bağlıyor. Çan Kulesi’nin üzerinden şehrin panoramik manzarasını izleyebilir, Davul Kulesi’nin üzerinden Müslüman bölgesini kuşbakışı izleyebilirsiniz.

Açılış saatleri:

1 Nisan – 25 Ekim, 08:30 -21:30

26 Ekim – 31 Mart, 08:30 -18:00

Giriş ücreti: Çan Kulesi için 35 yuan, Davul Kulesi için 50 yuan

Dikilitaşlar Ormanı

1807 yılında inşa edilen Xian Dikilitaşlar Ormanı, Çin’in en büyük dikilitaşlar koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Müze, yaklaşık 30.000 metrekarelik bir alana yayılmış durumda. Antik Çin taş oymacılığının klasiklerine sahip olan müzede, eski hanedanlıkların ünlü kaligrafik eserleri de bulunuyor. Bir aradaki sayısız dikilitaş adeta bir ormanı andırıyor. 900 yıllık tarihiyle hem yerelde hem de dünya çapında tanınan sanatsal bir hazine.

Ulaşım: otobüsle 23 40 221 222 302 309 402

Açılış saatleri: 9:00 – 17:30

Giriş ücreti: 30 RMB

Hanyang Mezarları

2001 yılında kapılarını açan müzede, Han Hanedanlığının dördüncü imparatoru Jing’in mezarının yanı sıra, zengin bir terracotta insan ve hayvan figürleri koleksiyonu sergileniyor. Aslında imparatorun mezarı henüz açılmış değil. Sergi salonunda görecekleriniz, ana mezarın çevresindeki mezarlıklardan çıkarılan kalıntılar. Hanyang Mezarları, Xian havaalanının yaklaşık 20 km doğusunda bulunuyor.

Açılış saatleri: 8:30 – 17:30

Giriş ücreti: 90 RMB

Yeraltı Sarayı: 35 RMB

Shaanxi Tarih Müzesi

Çin tarihini gözler önüne seren kalıntıların bulunduğu tarih müzesinde, iyi korunmuş toprak savaşçıların ve atların yanı sıra, bronz ve seramik inşa materyalleri, Han ve Tang hanedanlıklarına ait bronz aynalar, paralar, kaligrafik eserler, parşömen ruloları vs. bulunuyor.

Müze, şehrin göbeğinde, Çan Kulesi’nin 6 km güneyinde yer alıyor. Batı Çan Kulesi’nden 8 numaralı turistik otobüse binin, Chihua yolundaki 11. durakta inin ve müzeye doğru 90 m yürüyün.

Giriş saatleri:

16 Mart – 14 Kasım, 8:30 – 18:00

15 Kasım – 14 Kasım, 9:00 – 17:30

*Müze pazartesi günleri kapalı.

Büyük Kaz Pagodası

Büyük Kaz Pagodası, canlı ve modern bir şehrin merkezinde, Daci’en Tapınağının içerisinde bulunan kutsal bir mekân. Çin Budizm’inin ve kültürünün etkilerini öğrenebilmek için ideal bir nokta.

Bu tapınak, dini şarkılar söyleyen, orada çalışan ve yaşayan keşişleri ile hala aktif. Yerel halk, mekânı tapınmak ve buhurdan yakmak için kullanıyor. Pagodadan daha da eski olan Daci’en Tapınağı da Tang Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş.

Giriş saatleri:

16 Mart – 4 Aralık, 8:00 – 17:30

4 Aralık – 15 Mart, 8:00 – 17:00

Giriş ücreti: Daci’en Tapınağı: 50 RMB

Büyük Kaz Pagodası: 30 RMB

Huaqing Kaplıcası

Huaqing Kaplıcasına, genelde Terracotta Ordusu’nu ziyaretin dönüşünde gidiliyor; çünkü kaplıca, Terracotta Ordusu Müzesi’nin 8 km doğusundaki Lishan dağının altında bulunuyor.

Burası hem kaplıca manzarası hem TangHanedanlığı’ndan İmparator Xuanzong ile cariyesi YangGuifei’nin romantik aşk hikayesi ile meşhur. Çin tarihi ile ilgileniyorsanız – özellikle de Tang Hanedanlığı – , Çin bahçeciliğine merakınız da varsa, burası tam size göre.

Giriş saatleri:

1 Mart – 30 Kasım, 7:00 – 18:00

1 Aralık – 30 Şubat, 7:30 – 18:30

Giriş ücreti: 1 Mart – 30 Kasım, 150 RMB

1 Aralık – 30 Şubat, 120 RMB

Tang Hanedanlığı Müzik ve Dans Gösterisi

Şehri ilk defa ziyaret edecekler için hoş bir sürpriz: antik Xian kentinde gece geldiğinde kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. XiDajie, NanDajieveDongDajie gibi popüler bölgeler, gece boyunca neon mağaza tabelaların baş döndürücü ışıkları ile aydınlanıyor.

Akşam alışverişi ile ilgilenmiyorsanız eğer, Büyük Kaz Pagodası Meydanı ve Nanhu Gölü, mükemmel manzarası ve ışıklandırması ile favori turist noktalarından.

Zaman geçirmek için gösteri gibi bir şey arayanlardansanız, Tang Hanedanlığı Gösterisi en iyi seçim olacaktır. Şov, bu zengin antik şehrin Tang Hanedanlığı dönemindeki barışçıl ve huzurlu hayat tarzına dair birçok şey öğrenebileceğiniz bir kaynak olacak.

Xi'an'da nerede ve ne zaman izleyebilirsiniz:

Shaanxi Müzik ve Dans Tiyatrosu, 20:00 – 21:00

No. 165, Wenyicaddesi, Xi'an (doğu kapısının dışında)

Tang Hanedanlık Sarayı, 20:30 – 21:40

No. 75, Chang'ancaddesi, Xi'an (güney kapısının dışında)