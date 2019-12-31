Çin’in önemli sanayi kentlerinden biri olan Xi An, geçmiş imparatorluğun eski başkenti, kültürel yapıları ile tarih meraklılarını kendine çağırıyor. İmparatorluk zamanından kalma yapıları, büyüleyici Terracotta ordusu ve canlı şehir hayatı ile Xi An, Çin seyahatinde mutlaka birkaç gün ayrılması gereken duraklardan biri.
Yolcularına İstanbul'dan 126 ülkeye direkt uçuş ile seyahat etme ayrıcalığı sunan Türk Hava Yolları (THY),Çin'in 3 bin yıllık kenti Xi'an'ı uçuş ağına ekledi.
Çin Halk Cumhuriyeti´ne ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin'e gerçekleştiren THY, ülke uçuş ağını büyütmeye devam ediyor. Şirketin 318´nci uçuş noktası Çin´in Xi´an şehrine başlattığı uçuşla, X'an'dan başlayıp Venedik'e kadar uzanan tarihi ipek yolunun tamamını uçuş ağıyla kapsamış oldu. THY´nin bu kente gerçekleştireceği seferler Airbus A330 tipi uçaklar ile haftada üç frekans olarak gerçekleştirilecek.
Dünya tarihinin en eski şehirlerinden biri olan Xi'an'a THY ayrıcalığıyla seyahat edecek yolcular, şehirde 3 bin yıllık tarihi dokuyu ve sayısız kültürel mirası keşfedebilecek. Çin tarihinde 13 farklı hanedana başkentlik yapmış bölgede en çok ilgi gören nokta ise her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Terracotta (Toprak Askerler) Ordusu. Araştırmalarda yaklaşık 2 bin 200 yıldır toprağın altında olduğu belirlenen, ilk kez 1974 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan gizemli ordu 8 bin toprak askerden oluşuyor ve dünyanın 8 harikasından biri olarak kabul ediliyor.
İpek Yolu’nun başlangıç noktası Xi An, ülkenin en canlı bölgelerinden biri olarak yaklaşık 12 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Burası Çin kültürünü deneyimlemek için mükemmel; eski Çin gelenekleri şehrin belirli bölgelerinde yaşatılmaya devam ediyor. Eski bölgelerde, Çin pintografını kullanan kaligraflara ipek üzerine metin yazdırabiliyorsunuz. Çin yemek kültürünü keşfetmek için lokal restoranlarda bir lezzet molası vermeniz yeterli.
Faydalı bilgiler
THY fiyatı: İstanbul(IST) - Xi'an(XIY) uçuşları 454 USD
Çevre şehirler: Xianyang (22 km), Tongchuang (91 km),Baoji (144 km)
Ort. kahve fiyatı: €3.46
Ort. yemek fiyatı (2 kişilik): €3.18
Toplu taşıma: Xi’an Xianyang Uluslararası Havalimanı (XIY) ile şehir merkezi arasında 41 km mesafe bulunuyor. Havalimanından şehir merkezi ve diğer bölgelere shuttle’lar aracılığı ile ulaşılabiliyor. T2 terminalinin birinci katında shuttle biletleri satılıyor. Havalimanından uzaklık: 41 km
Taksi: Havalimanından Xi’an şehir merkezi ulaşım için terminal dışında bekleyen taksiler tercih edilebilir. Taksiler 7/24 çalışıyor, saat 23:00’den sonra taksiler için gece tarifesi başlıyor.
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