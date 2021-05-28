Dünyanın en eski 11 yapısı

Giza ve Maya piramitleri, Çin Seddi gibi muazzam büyüklükteki yapılar tarihin en görkemli yapılarıdır. Öte yandan insanoğlu bina yapmayı öğrendikçe bu kadar büyük inşaatların gerektirdiği becerilere sahip olmayı da öğrendi. Bina yapma işinin gerçekten çok eskiye dayanan bir tarihi var, piramitlerden de öncesine uzanıyor.
Dünyanın en eski yapısının hangisi olduğu ise işte bu tarihin başlangıcını temsil ediyor.
Ama önce bina olarak neyi kastettiğimizi belirlememiz gerekir. Öncelikle bir düzeni ve amacı olmalı. Yapı olduğu anlaşılabilmeli. En az 1,5 metre yüksekliği olmalı, büyük ölçüde tamamlanmış ve çevresinden ayrışan bir yapı özelliği taşımalı.
Dünyadaki ilk neresi yapılmıştır? Bu sorunun net olarak cevaplanamayacağı aşıkar. Sonuçta, eğer onu henüz keşfedememişsek, cevabı bilmiyoruz demektir.
Yeryüzünde şimdiye kadar keşfedilmiş olan en eski yapılar
1- Göbeklitepe – MÖ 11.000
Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe, bir dini yapı olarak MÖ 11.000’de inşa edildi. Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul gören Göbeklitepe 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. 20 daireden oluşan yapıda 200’den fazla sütun bulunuyor. Sütunlar 6 metre yüksekliğinde ve üzerinde hayvan oymaları, resimler yer alıyor. Sütunların her biri 7 tondan daha ağır. Göbeklitepe'yi kim yaptı?
2- Tell Qaramel – MÖ 11.000-9670
Suriye’de Halep’in 25 km kuzeyindeki Tell Qaramel, Göbeklitepe ile birlikte tarihin en eski yapısı olarak kabul ediliyor. Ticaret için çok önemli bir konumda olan ve tarıma elverişli bir nehir vadisinde bulunan arkeolojik höyük, etrafında Neolitik döneme ait yerleşim kalıntıları barındırıyor. Daha önce kule olduğu düşünülen bir yapının parçası olan 5 yuvarlak taş kalıntısı ortaya çıkarıldı.
Fotoğraf: R. F. Mazurowski/Wikimedia
3- Eriha Kulesi – MÖ 8000
Eriha Filistin Ulusal Yönetimi'nin Batı Şeria bölümünde Ürdün Nehri yanında yer alan bir yerleşim yeridir. 8,5 metre yüksekliğindeki Eriha Kulesi Neolitik dönemde inşa edilmiştir. Göbeklitepe ve Tell Karamel ile birlikte insan eliyle yapılmış en eski binalardan. Ancak kulenin neden yapıldığı ve nasıl kullanıldığı hala bilinmiyor. İşlenmiş taşlardan inşa edilen kulede 22 basamaklı iç merdiven bulunuyor ve yapı koni biçiminde.
4- Çatalhöyük – MÖ 7400
İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri, Konya yakınlarındaki Çatalhöyük, Neolitik dönemden kalma bir “proto-şehir”. Avcı toplayıcılıktan ve göçebelikten yerleşik düzene ve şehirleşmeye geçişin ilk örneği olan Çatalhöyük’te yaklaşık 8000 kişi yaşıyordu. Evlerin çatılarından aşağıya merdivenle inilen konutlar yassı ve yuvarlatılmıştı. Tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan şehir halkı, insanlık tarihinde bir ilkti.
5- Khirokitia (Hirokitya) – MÖ 5800
Akdeniz’deki en eski yerleşim yerlerinden biri, Kıbrıs adasındaki Khirokitia’dır. Bu yerleşim yerinde düz çatılı kerpiç dairesel evler ve evlerin içinde ocak, çanak gibi eşyalar bulunuyor. Antik kentin bir diğer özelliği ise erken organize toplum olarak savunma duvarları inşa etmeleri. UNESCO tarafından 1998 yılında Dünya Mirası olarak ilan edildi. Doğu Akdeniz'in en önemli ve en iyi korunmuş tarih öncesi bölgelerinden biridir.
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