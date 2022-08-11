Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi´nin desteğiyle, İzmir'in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da başladı.
BU YILIN İLK BULUNTUSU
DHA'nın haberine göre Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009 yılında kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda bu yılın ilk buluntusu da gün yüzüne çıkarıldı.
KESİNTİSİZ 1150 YIL BOYUNCA AYNI YERDE İSKAN ETMİŞLER
Ulucak Höyüğü´nün, Ege Bölgesi'nin ilk çiftçilerine ev sahipliği yaptığı tespit edilmiş; ilk yerleşimcilerin 7,5 metrelik kültür tabakası boyunca evlerini birbiri üzerine inşa ederek kesintisiz 1150 yıl boyunca aynı yerde iskan ettikleri ortaya çıkmıştı.
"ANAHTAR BİR YERLEŞİM YERİ"
Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, tarihi alan hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Çevik, "Ulucak Höyüğü kazılarıyla birlikte sadece İzmir'in değil, Batı Anadolu'nun günümüzden 8 bin 850 yıl önce iskan edilmiş. İzmir'in tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine götürmesi nedeniyle bu kazılar önemli. Bölge, verimli bir ovada yer alıyor. Anahtar bir yerleşim yeri.
1150 yıl boyunca kesintisiz olarak iskan görmüş bir yerleşim yeri. İzmir'in ilk çiftçilerinin yerleştikten sonra iskan ve toplumsal olarak nasıl dönüştüğünü göstermesi açısından da önemli. Mimari olarak çit ve çamur tekniğiyle ilk olarak evler yapılmış. Genellikle birbirinden bağımsız konutlar yapılmış. Kimi zaman ise bitişik konutlarda var.
900 yıl sonra derme çatma mimariden taş temelli kerpiç mimariye geçildiğini görüyoruz. Aynı zamanda evlerin avlularının da yapıldığına tanık oluyoruz. Duvarlar çekilip, yerleşimlerin sokaklarla birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Mahremiyet derecesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Daha kolektif bir topluluktan, daha müşterek bir toplum yapısından, mahrem yapısı yüksek bir yapıya geçişi görüyoruz" dedi.
7 BİN 800 YIL ÖNCESİNE AİT
Bu yılki kazıların ilk buluntusunun kadın figürlü heykelcik olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Çevik, "İlk buluntumuz, bir kadın figürü. 7 bin 800 yıl öncesine ait bir buluntu. Kilden yapılmış bir figür. 8 santimetre boyunda. Bu kil heykelcikler, birtakım ritüellerde kullanılıyor. Örneğin evin bereketini bolluğunu arttırmak için kullanılabilir. Genellikle bu tür figürleri kırık buluyoruz. Bunu bütün halinde bulduk. Çok nadir bir eser. Şimdiye kadar bütün bulunan 3'üncü eser" dedi.
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