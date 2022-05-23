Lagina Hekate Antik Kenti

Beş merdiven sırası ile çevrili olan ve üzerinde Attik İon kaideli, Korinth başlıklı tek sıra sütun bulunan bir platform üzerine oturan tapınak, kutsal alanın tam ortasındadır. Tapınak, 8x11 sütunlu, Korinth düzeninde inşa edilmiştir. Pronaos kısmında iki adet İon sütunu yer alır. Lagina kutsal alanında yapılan arkeolojik kazılar, Türk bilim adamları tarafından yürütülen ilk kazılar olması açısından önem taşımaktadır. Bu kazıları Osman Hamdi Bey ve Halit Ethem Bey yürütmüştür.

Fotoğraf hakkında: Muğla'daki Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda, gün yüzüne çıkarılan eserler restore edildikten sonra turizme kazandırılıyor. Kentte 2 bin 50 yıl önce dikilmiş olan sütunlar bulunan şekliyle onarılarak tekrar yerlerine dikiliyor.