29- Eriha (Jericho) – Filistin

Kuruluş tarihinin kesin olarak bilinmemesi, Eriha’yı en eski sürekli yerleşim merkezi olarak konumlandırıyor. MÖ 9500’e kadar uzanan kalıntılardan daha eskilerinin de bulunabileceği düşünülüyor. Deniz seviyesinin altındaki bir şehrin nasıl bu denli uzun zaman ayakta kaldığı bir muamma. Eriha Duvarları ise şehrin en önemli noktası. Dünyanın en eski 11 yapısından biri Eriha