İnsanlığın geçmiş uygarlıkları, arkalarında yaşadıkları şehirlerin kalıntılarını bıraktılar. Babil’in Asma Bahçeleri gibi eserlerin bazıları yok olmuş olsa da binyıllardır varlıklarını sürdürmeyi başaran antik kentler var.
Antik şehirler, insanlık tarihine açılan birer kapı görevi görür ve binyıllar boyunca insanlığın zaman içinde nasıl gelişim gösterdiğinin zaman makineleri gibidir. Teknolojinin, bilgisayarın ve modern dünyanın öncesinde yaşam neye benziyordu? Bunu cevabını antik kentleri gezip görüp anlayabiliyoruz.
Kimileri çok ünlü, bazıları ise hiç duyulmamış…
Zaman içinde yolculuğa çıkaracak 23 antik kent
1- Angkor Wat – Kamboçya
Kamboçya’nın kırsallarında bulunan Angkor Wat, yollardan, evlerden, kanallardan, göletlerden ve tapınaklardan oluşan çok büyük bir şehir. Biraz daha detay isterseniz tıklayın
3- İstanbul – Türkiye
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, görkemli Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nın bulunduğu tarihi yarımadasıyla geçmişe ışık tutan büyüleyici bir şehir. 7 tepe İstanbul
2- Roma - İtalya
Bugün modern bir şehrin ortasında kalan, yaklaşık 2000 yıllık devasa yapıt Kolezyum, ziyaretçilerine Roma uygarlığının görkemli olduğu kadar korkutucu tarihini de hatırlatıyor. Roma'yı gezmek için 10 neden
29- Eriha (Jericho) – Filistin
Kuruluş tarihinin kesin olarak bilinmemesi, Eriha’yı en eski sürekli yerleşim merkezi olarak konumlandırıyor. MÖ 9500’e kadar uzanan kalıntılardan daha eskilerinin de bulunabileceği düşünülüyor. Deniz seviyesinin altındaki bir şehrin nasıl bu denli uzun zaman ayakta kaldığı bir muamma. Eriha Duvarları ise şehrin en önemli noktası. Dünyanın en eski 11 yapısından biri Eriha
12- Machu Picchu – Peru
And Dağları’nın 2500 metre yüksekliğinde tepelerinin üzerine kurulu olan Machu Picchu, 500 yıldan uzun bir süredir binlerce ziyaretçiyi kendisine çekiyor. Seyahat listenize eklemeniz gerek
16 – Xian – Çin
Çin’in antik başkenti olan Xian, benzersiz bir antik kent ve ünlü Terracotta Savaşçıları adeta kenti koruyor. İmparator Qin Shi Huang’ın mozolesinde bulunan binlerde kilden yapılma asker, Xian’ın sadece ortaya çıkarılabilmiş bölümü. Kazılar sürdükçe yeni arkeolojik kalıntılar ekleniyor. Xi'an’da yapılabilecek en iyi 10 şey
7- Persepolis – İran
İnsanlık tarihinin ilk büyük uygarlıklarından biri olan Perslerin Ahameniş İmparatorluğu’nun hükümdarı I. Darius tarafından kurulan Persepolis antik şehri, Büyük İskender’in fethine kadar 200 yıl boyunca zamanının en görkemli şehriydi. Salgın bitince ziyaret edebileceğiniz kayıp şehirler
9- Pekin – Çin
Asya kıtasının binlerce yıllık uygarlığı olan Çin’in başkenti Pekin, göz kamaştırıcı mimarisi ile büyüleyici bir şehir. Hiçbir yapı ise Yasak Şehir kadar görkemli olamaz.
13- Atina – Yunanistan
İnsanlık tarihinin en büyük uygarlıklarından biri olan Yunan devletleri, bugün Atina’nın modern şehrinin içlerinde varlığını sürdürüyor. Akropolis’in aşağısındaki mahallelerin sokaklarında ve dükkanların iki zaman birlikte yaşıyor.
4- Bagan – Myanmar
Bagan Hazineleri, Irrawaddy Nehri boyunca 2000’den fazla Budist tapınağından oluşan, 11. yüzyıldan kalma bir kompleks.
15- Ellora – Hindistan
Pek az kişinin bildiği Hint manastır kompleksi Ellora, ismini aldığı dağların içine oyulmuştur. 6. yüzyılda inşaatına başlanmış ve yaklaşık 400 yılda tamamlanmış. Hindu, Budist ve Jaina kutsal alanları bu kompleks içinde yer alıyor.
14- Petra – Ürdün
Kırmızı kumtaşı kayaların içine oyulan Petra kenti, MÖ 300’lerde inşa edildi. Bu kaya binalar, geçitler ve kanyonlar, antik şehri çevrelerken bugüne kadar nasıl ayakta kalabildiğinin sırrını da açıklıyor. Şehre ulaşmak için labirentli geçitleri aşmanız gerekiyor.
7- Plovdiv – Bulgaristan
Avrupa’nın en eski şehirlerinden olan Plovdiv’in tarihi neredeyse 6000 yıla kadar uzanıyor. Makedonya, Roma, Bizans ve Osmanlı hakimiyetinde yaşayan bu şehir her uygarlığın izlerini taşıyor. Philippopolis Antik Tiyatrosu, Roma Stadyumu ve Alyosha Anıtı gibi tarihi miraslarının yanı sıra modern Bulgaristan’ın ikinci büyük şehri.
5- Tikal – Guatemala
Guatemala’da ormanların arasına gizlenmiş olan Tikal, MÖ 600 yıllarından bugüne kadar ayakta kalabilmiş bir Maya kalesi. 1000 yıldan uzun bir süredir varlığını sürdüren tapınaklardan biri olan Büyük Jaguar Tapınağı ise en görkemlisi.
11- Timbuktu – Mali
Fransa’nın işgali ve Sahra çölünün kumları öncesinde Timbuktu, dünyanın en büyük öğrenme merkezlerinden biriydi. Geriye kalan el yazması eserler, orijinal kütüphanecilerin teknikleriyle özenle korunuyor.
19- Borobudur – Endonezya
Endonezya’daki Borobudur, 9. Yüzyıl Budist tapınakları kompleksi ve her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. 800’lerde tamamlanan inşaat, zamanının en büyük merkezlerinden biriydi ancak sonrasında volkanik patlamaların altında kaldı. 1800’lerin başında ortaya çıkarılana kadar da volkanik kül ve ormanın altında saklıydı.
10- Büyük Zimbabve – Zimbabve
Tarihin en saklı antik şehirlerinden biri olan, Afrika tarihinin en büyük uygarlıklarından Zimbabve’nin kraliyet kompleksi, 11. yüzyılda inşa edilmişti. Teraslı saraylarının yerinde ise bugün devasa duvarlar ve dar geçitler, ıssızlığın ortasında yükseliyor.
23- Nimrud – Irak
Dünyanın ilk imparatorluğu olan Nimrud, zamanında devasa sarayları ve tanrı tapınakları ile göz kamaştıran bir şehirdi. Fildişi mobilyalar, oyma taş levhalar ve altın mücevherler savaş kalıntılarının altına gömüldü. Yeri doldurulamaz pek çok sanat ve mimari eser, yakın zamanda tahrip edildi ve geriye çok az yapı kaldı.
25- Babil – Lübnan
Tarihin en eski şehirlerinden biri olan Babil, Mısır döneminde önemli bir ticaret merkeziydi. Mısır’a sedir ve değerli taşlar ihraç eden zengin bir kentti. UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Babil Kalesi, antik Fenike tapınakları ve Orta Çağ şehir surlarından oluşuyor.
26- Argos – Yunanistan
7000 yıllık Argos, Sparta’nın yükselişine kadar Mora Yarımadası’ndaki en güçlü şehirlerden biriydi. Zeus’un oğlu Perseus’un doğduğu yer olduğuna inanılan Argos, Roma’dan Osmanlı’ya kadar sayısız uygarlığın izlerini taşıyor.
24- Kudüs
3 büyük dinin kökenlerini taşıyan Kudüs, tarihin her döneminde büyük önem taşıyan yaklaşık 5000 yıllık bir şehir. Tarihçi Eric H. Cline, Kudüs’ü şöyle tanımlar: “2 kez yıkıldı, 23 kez kuşatıldı, 52 kez saldırıya uğradı ve 44 kez ele geçirildi.” Kudüs’te zamanın en şiddetli günlerinin izleri hala duruyor. Kudüs şehri, tarih boyunca Mısır Krallığı, İsrail-Yehuda Krallıkları, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Sasaniler, Emeviler, Fatimiler, Kudüs Krallığı, Eyyubiler, Moğollar, Memlüklüler, Osmanlı İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu ve İsrail gibi birçok devletin eline geçti.
20- Takht-i Bahi – Pakistan
1. yüzyıldan kalma Takht-i Bahi, Tantrik geleneklerine göre meditasyon yapan keşişlerin eviydi ancak 600 yıl kadar kullanıldıktan sonra terk edildi. Tepelerin zirvesindeki konumu sayesinde istilalara karşı korunabildi. Ancak sonunda İngilizler tarafından işgal edildi ve hazineleri yağmalandı.
22- Gondar – Etiyopya
Eski Etiyopya İmparatorluğu’nun başkenti Gondar, 1800’lerde işgal edildi. Geriye ise çok az kalıntı kaldı. Bunların başında kraliyet kalesi olan Fasil Ghebbi’in de dahil olduğu az sayıda kale ve kilise, Orta Çağ Afrika’sına ışık tutuyor.
6- Kahire – Mısır
İnsan eliyle yapılmış en büyük yapılardan biri olmasının yanı sıra bin yıldan uzun süredir varlığını sürdüren Giza Piramitleri’nin eteğindeki modern Kahire şehrinde İslam tarihinin en önemli caddelerinden Al-Mu'izz al-Din Illah Caddesi görülmeye değer.
8- Kyoto – Japonya
Bin yılı aşkın bir süre Japonya İmparatorluğu’nun başkenti olan Kyoto’yu bu denli özel kılan, geçmişi gölgelemeden geleceği kucaklamasıdır. Kyoto’da tarihinin her devrinin birbirine eşlik ettiği antik yapı hala varlığını sürdürüyor.
17- Madurai – Hindistan
Antik Tamil’in önemli başkentlerinden Madurai’nin merkezinde, Hindistan’ın en kutsal mekanlarından Meenakshi Amman Tapınağı göz kamaştırıyor. 1600’lerde canlı renklerle kaplı ve tapınakları koruyan 14 kule inşa edilmişti.
21- Stonehenge – İngiltere
5000 yıldan uzun bir süre önce inşa edildiği düşünülen taş dairenin yapımının da 1500 yılı bulmuş olduğu tahmin ediliyor. Dev taşların buraya kadar nasıl taşındığı ise hala tartışmalı bir konu.
28 – Şam – Suriye
MÖ 10.000’e kadar uzanan Şam, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu özelliğinin nedeni olan stratejik konumu sayesinde şehir, dönemin tüm büyük uygarlıklarının önemli merkezlerinden biri oldu. Büyük İskender’den Osmanlı’ya uzanan sayısız kalıntı şehri süslüyor.
18- Louisiana – ABD
Amerikalıların bile varlığından pek haberdar olmadığı, Louisiana’daki Poverty Point, kıtanın en eski yerleşim yeri. MÖ 3500’lerde en yüksek seviyeye ulaşan bir ticaret merkezinin bir diğer özelliği ise henüz tarım icat edilmeden önce, avcı ve toplayıcılar tarafından inşa edilmiş olması.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!