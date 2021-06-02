HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Zamanda yolculuğa çıkaran 29 antik şehir

Antik şehirler, insanlık tarihine açılan birer kapı görevi görür ve binyıllar boyunca insanlığın zaman içinde nasıl gelişim gösterdiğinin zaman makineleri gibidir.
Necmiye Uçansoy

İnsanlığın geçmiş uygarlıkları, arkalarında yaşadıkları şehirlerin kalıntılarını bıraktılar. Babil’in Asma Bahçeleri gibi eserlerin bazıları yok olmuş olsa da binyıllardır varlıklarını sürdürmeyi başaran antik kentler var.

Antik şehirler, insanlık tarihine açılan birer kapı görevi görür ve binyıllar boyunca insanlığın zaman içinde nasıl gelişim gösterdiğinin zaman makineleri gibidir. Teknolojinin, bilgisayarın ve modern dünyanın öncesinde yaşam neye benziyordu? Bunu cevabını antik kentleri gezip görüp anlayabiliyoruz.

Kimileri çok ünlü, bazıları ise hiç duyulmamış…

Zaman içinde yolculuğa çıkaracak 23 antik kent

  • 1- Angkor Wat – Kamboçya 

    Kamboçya’nın kırsallarında bulunan Angkor Wat, yollardan, evlerden, kanallardan, göletlerden ve tapınaklardan oluşan çok büyük bir şehir. Biraz daha detay isterseniz tıklayın

  • 3- İstanbul – Türkiye 

    Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, görkemli Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nın bulunduğu tarihi yarımadasıyla geçmişe ışık tutan büyüleyici bir şehir. 7 tepe İstanbul

  • 2- Roma - İtalya 

    Bugün modern bir şehrin ortasında kalan, yaklaşık 2000 yıllık devasa yapıt Kolezyum, ziyaretçilerine Roma uygarlığının görkemli olduğu kadar korkutucu tarihini de hatırlatıyor. Roma'yı gezmek için 10 neden

  • 29- Eriha (Jericho) – Filistin 

    Kuruluş tarihinin kesin olarak bilinmemesi, Eriha’yı en eski sürekli yerleşim merkezi olarak konumlandırıyor. MÖ 9500’e kadar uzanan kalıntılardan daha eskilerinin de bulunabileceği düşünülüyor. Deniz seviyesinin altındaki bir şehrin nasıl bu denli uzun zaman ayakta kaldığı bir muamma. Eriha Duvarları ise şehrin en önemli noktası. Dünyanın en eski 11 yapısından biri Eriha

  • 12- Machu Picchu – Peru 

    And Dağları’nın 2500 metre yüksekliğinde tepelerinin üzerine kurulu olan Machu Picchu, 500 yıldan uzun bir süredir binlerce ziyaretçiyi kendisine çekiyor. Seyahat listenize eklemeniz gerek

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