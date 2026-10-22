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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz

        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz

        İstanbul'da, park halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda araçta oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 08:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz

        İstanbul'da olay, saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki cipte oturan Eser Aktaş (44), silahlı saldırıya uğradı.

        TETİKÇİLER MOTOSİKLETLE GELDİ

        DHA'daki habere göre saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GÖĞSÜNDEN 2 KURŞUNLA VURULDU

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ

        Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş’ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü.

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        SİLAHI ELEKTRİK PANOSUNA BIRAKIP KAÇMIŞLAR

        Polis ekiplerinin incelemelerinde, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin Merkez Mahallesi’ndeki bir elektrik panosunun bulunduğu noktaya silah ve kıyafetlerini bıraktıkları öğrenildi. Şüphelilerin kullandıkları motosikleti de aynı yerde bırakarak kaçtıkları belirlendi.

        Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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