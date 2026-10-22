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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

        İstanbul'da, boşanma aşamasındaki 51 yaşındaki Gülnur P.'nin restoranına toptan et ve tavuk satan kasap 63 yaşındaki Fikret Korkmaz, kadının eşi 66 yaşındaki Reşat P. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaralı halde kaçan ve hastanede yakalanan şüphelinin, kasabı daha önce de "Eşime mal vermeyeceksin" diye tehdit ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

        İstanbul'da kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta meydana geldi.

        TOPTAN TAVUK VE ET SATIYORDU

        Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı işleten Fikret Korkmaz (63), Gaziosmanpaşa'da tavuk döner salonu işleten Gülnur P.’ye (51) toptan tavuk satıyordu.

        "BENİM HANIMA ÜRÜN SATMAYACAKSIN"

        İHA'daki habere göre Gülnur P.’nin boşanma aşamasında olduğu ve 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Reşat P. (66), daha önce kasap Korkmaz’ın yanına giderek, "Benim hanımıma mal vermeyeceksin, ürün satmayacaksın" diyerek tehdit ve tartışmada bulundu.

        TAKİP EDİP KASABIN ÖNÜNÜ KESTİ

        Dün öğle saatlerinde kasap Fikret Korkmaz'ı takip eden Reşat P, Turna Sokak üzerinde Korkmaz'ın önünü kesti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

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        SOKAKTA DEFALARCA BIÇAKLADI

        Koca, yanındaki bıçağı çıkararak Fikret Korkmaz’ı sağ bacak, kasık, sırt ve karın bölgelerinden defalarca bıçakladı. Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Reşat P, ise olay yerinden kaçtı.

        AMBULANSIN İÇİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olan kasap Fikret Korkmaz, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmak üzere ambulansa alındı. Ancak talihsiz adam, aşırı kan kaybı nedeniyle hastaneye sevk edildiği esnada ambulans içerisinde hayatını kaybetti.

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        TEDAVİYE GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

        Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameralardan şüphelinin Reşat P., olduğunu tespit eden polis, arbede esnasında zanlının da yaralandığını belirledi. Çevre hastaneleri kontrol eden ekipler, şüphelinin Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü saptadı ve burada yakalanarak gözaltına alındı.

        TAVUK SATTIĞI İÇİN HUSUMET DOĞMUŞ

        Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Reşat P., boşanma aşamasındaki eşine toptan tavuk sattığı için Fikret Korkmaz ile önceden husumetli olduklarını, sokakta karşılaşınca çıkan arbede sonucu olayın gerçekleştiğini söyledi.

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        SUÇ ALETİ BULUNAMADI

        Olayda kullandığı suç aleti bıçağı ise kaçarken nereye attığını hatırlamadığını iddia etti. Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı aramalarda cinayet bıçağı henüz bulunamadı.

        Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Reşat P., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından zanlı tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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