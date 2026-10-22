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        Haberler Dünya İspanya vizesinde yeni dönem: Randevular ayda iki kez açılacak

        İspanya vizesinde yeni dönem: Randevular ayda iki kez açılacak

        İspanya vize başvurularında yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'deki başvuru sahipleri için randevu kontenjanları, her ayın 1'i ve 16'sında saat 09.00'da açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        İspanya vizesinde yeni dönem
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        İspanya, Türkiye'den yapılacak vize başvurularına ilişkin randevu sisteminde yeni bir uygulamaya geçti. Yeni düzenlemeye göre vize randevu kontenjanları, her ayın 1'inde ve 16'sında saat 09.00'da (TSİ) açılacak.

        İspanya vize başvurularında resmi aracı kurum olan BLS International tarafından yapılan duyuruda, randevu tarihi ile planlanan seyahat tarihi arasında bulunması gereken asgari süreler de belirtildi.

        Buna göre Ankara ve İstanbul'daki vize başvuru merkezlerinden randevu alanların seyahat tarihinden önce en az 15 iş günü, İzmir, Antalya ve Gaziantep'teki merkezlerden başvuranların ise en az 20 iş günü bulunmasına dikkat etmesi gerekiyor.

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        FRANSA DA YENİ UYGULAMAYA GEÇTİ

        Öte yandan Fransa da 15 Ekim itibariyle vize sürecinde yeni bir döneme geçtiğini duyurmuştu. Fransa'nın Türkiye'deki vize başvurularını yürüten kurum tarafından yapılan açıklamada, 15 Ekim itibariyle belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için önce bekleme listesine kaydolması gerekeceği ifade edilmişti.

        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem Haberi Görüntüle

        Uygulama, ilk kez kısa dönem turistik veya özel ziyaret vizesine başvuranları, son iki yıl içinde geçerli vizesi bulunan ve vizesini yenilemek isteyenleri kapsıyor. Ankara ve Gaziantep'teki tır şoförleri de bekleme listesi uygulamasına dahil edildi.

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        #İspanya
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