Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias'ı ailesiyle tanıştırdığını ve bu buluşmanın oldukça güzel geçtiğini açıkladı. Şarkıcı, "Zaten annemle tanışıyordu, babam da tanışmak istedi. Çok güzel anlaştılar" dedi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mosso; İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias'ı ailesiyle tanıştırdığı tatilden nazar inancına ve sosyal medyada gelen olumsuz yorumlara kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
"ÇOK GÜZEL ANLAŞTILAR"
Sevgilisini Göcek ve Pamukkale'ye götüren Mosso, Iglesias ile ailesinin tanışma sürecinin de oldukça güzel geçtiğini belirtti. Şarkıcı şu ifadeleri kullandı: Zaten annemle tanışıyordu, babam da tanışmak istedi. Çok güzel anlaştılar. Bir yandan da ona memleketimizi gezdiriyorum. Pamukkale'yi görünce büyülendi. Denizli'yi zaten çok seviyorum; yeşil ve huzurlu bir yer. Hatta bana, "Burası dururken İstanbul'da neden yaşıyoruz?" dedi.
"SESSİZLİĞE VE SAKİNLİĞE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"
Tatillerin kendisine moral verdiğini belirten Mosso, bu tür kaçamaklara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Şarkıcı, "Bu tatiller size moral oluyordur" sözleri üzerine, "Buna ihtiyacımız var. Sessizliğe ve sakinliğe ihtiyaç duyuyoruz. Onun ailesi de İspanya'da küçük bir yerde yaşıyor. Ekim ayında Göcek'te denize girmek çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
"NAZARA ÇOK İNANIYORUM"
"Çok paylaşım yapıyorsunuz, hayatınızı göz önünde yaşıyorsunuz; nazardan korkuyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Mosso, "Nazara çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kurum sürüyoruz. Annem, siyah sürmenin nazarı kovduğunu söylemişti. Asistanım sürekli dua okur, ben de sahneye çıkmadan önce dua ederim" dedi.
Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla ilgili de konuşan şarkıcı, "İnsanlar sabah mutsuz uyanıyor ve gelip sizi de mutsuz etmek istiyor. Beni tanımayan bir insanın eleştirisini neden dikkate alayım? Ancak her insan gibi tabii ki bazen kırılıyorum ve dert ediyorum. Yine de elimden geldiğince 'Dur, sakin ol Melek' diyerek kendimi teselli ediyorum" ifadelerini kullandı.