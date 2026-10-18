Fransa'da sarı yelekliler eylemde

Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

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Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı istikametine yapılan yürüyüş yerel saatle 14.00'te başladı. Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

Eylemlere polis müdahalesi Başkent Paris'te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotofkokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı.

Cumhuriyet Anıtı'na çıkan eylemciler sloganlar attı, Fransa ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Polis kaynaklarına göre, yer yer çöp kovalarının ve durakların ateşe verildiği eylemlerde sabah saatlerinden bu yana 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

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Paris'te büyük yürüyüşün düzenlendiği Cumhuriyet ile Clichy meydanları arasındaki güzergahta bulunan banka, sigorta şubeleri dahil farklı dükkanların cepheleri hasar gördü.

Metro ulaşımında aksamalar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Paris'te farklı noktalarda eylemler gün boyu devam ederken, bir grup gösterici bu noktadaki eylem yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi​​​​​​'nde demir bariyerlerle barikat kurdu. Polis, söz konusu barikatları yıktı.

Başkentte onlarca göstericiden oluşan bir grup ise Elysee Sarayı'na yaklaşmaya çalışırken, kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

Limoges kentinde ise tarihi belediye binasında yangın çıktı. Kentteki eylemin sonlarına doğru maskeli bir grup, söz konusu binanın camlarını kırdı. İçeri giren grup, belediye binasını ateşe verdi.

Marsilya'daki eylemlerde şiddet olayları yaşanırken, göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Lyon'daki gösterilerde de polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti. Kentte ünlü bir markanın şubesi yağmalandı ve turizm ofisi ateşe verildi.

Saint-Etienne kentinde bir mağazanın camlarını kırmaya çalışan siyah kıyafetli ve maskeli kişilere karşı polis biber gazı kullandı. Polisin kullandığı yoğun biber gazı nedeniyle sokaklarda gaz bulutu oluştu. Polis kaynakları, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin ağır yaralandığını ve elinin koptuğunu belirtti.

400 KİŞİ GÖZALTINDA

Paris'te ve farklı kentlerdeki lüks markaların şubeleri dahil farklı mağazalar yağmalandı. Ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ülke genelindeki gösterilere 550 bin kişinin katıldığını bildirdi. Organizatörler ise bu sayıyı 800 bin olarak açıkladı.

MACRON'DAN "CUMHURİYETTE ŞİDDETE YER YOKTUR" TEPKİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyette şiddete yer yoktur." ifadesini kullandı.

Macron, eylemler kapsamında ortalığı kırıp dökenler, valilik binalarına ve dükkanlara saldıranlar hakkında dava açılacağını ve cezalandırılacaklarını duyurarak, kolluk kuvvetlerinin gösteri hakkını garanti altına aldığını savundu.

Kolluk kuvvetlerini desteklediğini belirten Macron, Fransız kurumlarını yok etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmek isteyenleri engellemeye çalışan "kaos yayıcılarının" karşısında duracaklarını ifade etti.