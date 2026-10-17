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        Haberler Magazin Shakira ve Piqué yeniden mahkemelik oldu

        Shakira ve Piqué yeniden mahkemelik oldu

        Shakira ile Gerard Piqué, ayrılıklarının ardından bu kez çocukları Milan ve Sasha'nın seyahat düzeni nedeniyle mahkemelik oldu. Çocuklarının kısa tatillerde Miami ile Barselona arasında uzun yolculuklar yapmasını istemeyen Shakira, velayet anlaşmasında değişiklik talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile eski İspanyol milli futbolcu Gerard Piqué, çocuklarının ziyaret takvimi nedeniyle yeniden mahkemeye başvurdu. Milan ve Sasha adında iki çocukları bulunan eski çift, ziyaret düzeni konusunda anlaşma sağlayamayınca konuyu görüşmek üzere Barselona Şehir Mahkemesinde hazır bulundu.

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        Piqué'nin kendisini Clara Chia Marti ile aldattığı gerekçesiyle ilişkisini noktalandıran Shakira, zorlu ayrılık sürecini ve duygularını çıkardığı şarkılardaki sert göndermelerle dile getirmişti. Yaşananların üzerinden dört yıl geçmesine rağmen taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar sürüyor.

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        ANLAŞMAZLIĞIN ODAĞINDA OKYANUS AŞIRI YOLCULUKLAR VAR

        Marca gazetesinin haberine göre, taraflar arasındaki hukuki süreç tamamlandı ve şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Anlaşmazlığın nedeni ise 2023 yılından bu yana anneleriyle Miami'de yaşayan Milan ve Sasha'nın, Barselona'da yaşayan babaları Gerard Piqué'yi ziyaret etmek için uzun mesafeli yolculuklar yapmak zorunda kalması.

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        Shakira'nın temsilcileri, mevcut velayet anlaşmasındaki bir maddenin değiştirilmesini talep ediyor. Şarkıcı, çocuklarının kısa tatil dönemlerinde Atlas Okyanusu'nu aşarak sürekli uzun mesafeli seyahatler yapmasının önüne geçilmesini istiyor.

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        SHAKIRA'DAN PIQUÉ'YE MIAMI ÇAĞRISI

        Shakira, bu talebinin çocuklarının babalarıyla geçirdiği zamanı kısıtlamak amacı taşımadığını vurguladı. Ünlü şarkıcı, Piqué'nin kısa tatil dönemlerinde Miami'ye gelerek çocuklarıyla vakit geçirmesini öneriyor. Böylece Milan ve Sasha'nın kısa tatillerde uzun yolculuklar yapmak zorunda kalmaması ve saat farkından kaynaklanan biyolojik saat bozukluğu (jet lag) nedeniyle uyku düzenlerinin olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

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        Şarkıcının avukatları, söz konusu değişikliğin Milan ve Sasha'nın ruhsal, bedensel ve akademik sağlığını daha iyi koruyacağını, ayrıca günlük yaşam rutinlerini aksatmadan sürdürmelerine olanak tanıyacağını ifade ediyor.

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        Öte yandan eski çift, Aralık 2022'de çocuklarının velayeti ile ayrılık protokolünü resmiyete dökmek üzere İspanya'nın Barselona kentindeki 18. Asliye ve Aile Mahkemesi'ne birlikte gelmiş ve hazırladıkları anlaşmayı hakim karşısında onaylamıştı. Anlaşma gereği Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, çocukları Milan ve Sasha'yı da götüreceği, Piqué'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla birlikte olacağı belirtilmişti.

        Fotoğraflar: Avlaon, DepoPhoto, Instagram

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        #Shakira
        #Gerard Pique
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