Shakira ve Piqué yeniden mahkemelik oldu

ANLAŞMAZLIĞIN ODAĞINDA OKYANUS AŞIRI YOLCULUKLAR VAR

Marca gazetesinin haberine göre, taraflar arasındaki hukuki süreç tamamlandı ve şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Anlaşmazlığın nedeni ise 2023 yılından bu yana anneleriyle Miami'de yaşayan Milan ve Sasha'nın, Barselona'da yaşayan babaları Gerard Piqué'yi ziyaret etmek için uzun mesafeli yolculuklar yapmak zorunda kalması.