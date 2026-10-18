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        Haberler Gündem Güncel Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor! Sel suları mahalleyi yuttu!

        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor! Sel suları mahalleyi yuttu!

        Şiddetli sağanak yağış birçok kentte etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde de kuvvetli sağanak yağış sonrası baraj sularının taşmasıyla Darıçayırı Mahallesi sular altında kaldı. Gece saatlerinde şiddetini arttıran yağış sonrasında su seviyesi 50 santimetreyi buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!

        SEL SULARI MAHALLEYİ YUTTU

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış sonrası baraj sularının taşmasıyla Darıçayırı Mahallesi sular altında kaldı.

        İHA'nın haberine göre su yüksekliğinin yer yer 50 santimetre olduğu mahalle dron ile görüntülendi.

        Sakarya genelinde 4 gündür etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış neticesinde, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı.

        Gece saatlerinde şiddetini arttıran yağış sonrasında su seviyesi 50 santimetreyi buluyor. Sel sularının yolları kaplaması sebebiyle mahallede ulaşım güçlükle sağlanırken, vatandaşlar ve ekipler kepçe ile traktörleri kullanarak bölgedeki ulaşımı sürdürüyor. Selin esir aldığı mahalle havadan görüntülendi.

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