Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Tayfun Bayındır (Milliyet): "Dün sahanın en kritik figürü Kante idi... Bu adam kadroda varsa tek ayağı alçıda dahi olsa oynar ve oynamak zorunda... Kante önde basan defansın arkasında kalan geniş bölgeyi alan bilgisi ve kademeleriyle tek başına süpürdü... Guendouzi ile olan tandemi bir kez daha zirve yaptı. Baskılı görünen, üç gol atan Fenerbahçe hala yerleşik savunmayı açacak yaratıcı Asensio performansı arıyor. Bunu hatırlatmakta fayda var.

Lukaku’nun ilk resmi golünü atsa da pas açılarına girmekte ve alan paylaşımında hala belirgin bir uyum sorunu yaşadığını; Kerem’in attığı golle şeytanın bacağını kırdığını ve ihtiyacı olan güveni tazelediğini, Ederson’un da çıkardığı üç net pozisyonla ne kadar hayati bir isim olduğunu vurgulamak gerekir...

Son söz; savunma çizgisini bu kadar öne çıkarmanın bedeli normal şartlarda ağır olabilir. Unutmayalım papaz her zaman pilav yemez..."