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        Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere Kadıköy'de üç puanı getiren golleri Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi kaydetti. Spor yazarlar, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında sergilediği performansı kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        1

        Uğur Meleke (Hürriyet): "Fenerbahçe Kadıköy’de baskın bir futbol oynadı, özellikle ilk yarıda yakaladıkları istatistikler etkileyiciydi: Rakip ceza alanında topla oynamada 29’a 3, şutlarda 15-2 üstünlük kurdukları bir 45 dakika oynadılar. Günün sonundaysa bence farkı sol çizgideki Oğuz-Levent iş birliği yarattı. Oğuz öyle bir futbolcu ki hem oynuyor, hem de arkasındaki beki oynatıyor. Lyon-Samsun sürecinde kendisiyle birlikte Brown’ı yıldızlaştırmıştı. Dün de Oğuz’un arkasında oynayan Levent yıldızlaştı Kadıköy’de.

        Salı akşamı Slavia Prag önünde de bence Fenerbahçe’nin en büyük kozu yine Oğuz Aydın olacak."

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        Ömer Üründül (Sabah): "Üç golle üç puan kazanıldı ama yine de Fenerbahçe hem oyun planı olarak, hem fizik gücü olarak önündeki iki zorlu maça oldukça sıkıntılı gidecek. Bir örnek vereyim; Alanyaspor'un ikinci yarıda kaçırdığı iki çok net pozisyon var. İki de önemli Ederson kurtarışı vardı. Slavia Prag karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için önemli maçlardan biri, sonrası da Galatasaray deplasmanı. Dün gece takımda en ciddi oynayan Kante'ydi. Guendouzi de son haftalara göre daha istekliydi. Lukaku golle buluştu ama fizik olarak daha çok eksik. Levent bilhassa ilk yarının en başarılı ismiydi. Greenwood yaratıcı özellikleri olan ve ofansif zenginlik için çok önemli bir kanat forvet ama milli maç arasından sonraki görüntüsü tam bir hayal kırıklığı. Merak ediyorum, bu kadar para aldın, bu halin nedir diye. Fenerbahçe'de kendisinden hesap soran birisi yok mu?"

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        Tayfun Bayındır (Milliyet): "Dün sahanın en kritik figürü Kante idi... Bu adam kadroda varsa tek ayağı alçıda dahi olsa oynar ve oynamak zorunda... Kante önde basan defansın arkasında kalan geniş bölgeyi alan bilgisi ve kademeleriyle tek başına süpürdü... Guendouzi ile olan tandemi bir kez daha zirve yaptı. Baskılı görünen, üç gol atan Fenerbahçe hala yerleşik savunmayı açacak yaratıcı Asensio performansı arıyor. Bunu hatırlatmakta fayda var.

        Lukaku’nun ilk resmi golünü atsa da pas açılarına girmekte ve alan paylaşımında hala belirgin bir uyum sorunu yaşadığını; Kerem’in attığı golle şeytanın bacağını kırdığını ve ihtiyacı olan güveni tazelediğini, Ederson’un da çıkardığı üç net pozisyonla ne kadar hayati bir isim olduğunu vurgulamak gerekir...

        Son söz; savunma çizgisini bu kadar öne çıkarmanın bedeli normal şartlarda ağır olabilir. Unutmayalım papaz her zaman pilav yemez..."

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        Engin Verel (Akşam): "Fenerbahçe'nin genel itibariyle halet-i ruhiyesinde bir gariplik var. Greenwood'un beden diliyle İsmail Kartal'ın beden dili aynı. İkisi de mutsuz. Diğer futbolcuların da onlardan pek farkı yok. Bu şartlarda başlayan maça bakıyorsun, kazanma arzusu yüksek ama disiplin ve sisteme bağlılık yok. Başta bahsettiğim ruh hali ve dağınıklık takımın da bütün hatlarına hakim. Şaka gibi. Alanya gibi kazanmaya yönelik hiçbir planı olmayan, sadece beraberliği korumak için sahaya çıkmış takıma karşı pozisyon çok ama bitirici noktalarda bir konsantrasyon eksikliği var. İkinci yarı biraz açıldıklarında Fenerbahçe daha fazla fırsat yakalıyor. Sonra Kerem takımının ikinci golünü atıyor ve biraz olsun nefes aldırıyor. İsmail Kartal'ın yüzünde, yaptığı hamlenin sonuç vermesinden duyduğu memnuniyet ve gurur var. Zor bir dönemde alınan bu galibiyet sıkıntıları aşmak için bir başlangıç olabilir. Ama tek çiçekle bahar olmaz."

        5

        Kemal Belgin (Türkiye): "İsmail Hoca, arka tarafta fazla bir değişiklik yapmadı ve çok kişinin beklediği gibi Kante’den orta alanda başrol görevi bekledi. Sanırım Fenerbahçe, bu hafif rakip karşısında elde ettiği 3-0’lık net galibiyetle Avrupa kupalarındaki acı yenilgiyi taraftarına ve yönetimine unutturmuştur. Fenerbahçe bu galibiyetle Galatasaray’ın yanına sokuldu ama sanıyorum ki Trabzonspor-Beşiktaş maçının sonucuna odaklanmıştır. Tabii bu arada bir ekleme daha yapmakta yarar vardır. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu müsabakadan önce Samandıra’ya gidip takımı ziyaret etmiş ve galiba dün akşamki görüntüyü dikkate alırsak takımı bayağı gaza getirmiş!

        Son bir şey daha… VAR hakemleri Fenerbahçe’nin iki golünü iptal ederken doğru bir yorum sunmuşlardır.

        Maçın adamı: Kante"

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        #fenerbahçe
        #Alanyaspor
        #İsmail Kartal
        #Kante
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