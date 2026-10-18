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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance, 2028 başkanlık seçiminde aday olacak mı?

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, 2028 başkanlık seçiminde aday olacak mı?

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Buna ilişkin henüz karar vermediğini söyleyen Vance, bu konuyu değerlendirmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028 başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini, bu konuyu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

        CBS News tarafından düzenlenen programda seçmenlerin sorularını yanıtlayan Vance, siyasi geleceğine, İran'la savaşa, ABD ekonomisine ve göç politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        2028'de başkanlık için yarışmama ihtimali olup olmadığı sorulan Vance, "Elbette (aday olmama) ihtimalim var." dedi.

        Vance, önemli yaşam kararlarını erteleme eğiliminde olduğunu belirterek, bu konuyu düşünmesi gerektiğini ifade etti.

        Dört küçük çocuğu bulunduğunu hatırlatan Vance, eşi Usha Vance'in siyaseti hiçbir zaman çok sevmediğini ancak kamu hizmetine önem verdiğini dile getirdi.

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        Vance, ABD ekonomisi hakkında da hayat pahalılığıyla mücadele ve ekonomik toparlanma için zamana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, ülkedeki ekonomik sorunların tek bir başkanlık döneminde ortaya çıkmadığını savundu.

        İran'la savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına değinen Vance, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının engellenmesinin küresel enerji arzı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, çatışmalar sona erdiğinde benzin fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.

        - ICE görevlilerinin hataları ve veri merkezlerinin ekonomik etkisi

        Vance, ülkedeki göçmenlere yönelik uygulamalarıyla tartışma konusu olan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin hata yaptığını kabul ederek, bu durumlarda soruşturma ve disiplin süreçlerinin işletilmesi gerektiğini belirtti.

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        H-1B çalışma vizesi sahiplerini daha önce "yabancı sözleşmeli hizmetçiler" olarak nitelendiren açıklamalarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Vance, söyleminin kusurlu olduğu noktaların sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

        Trump'ın kişisel ticari çıkarlarını başkanlık görevinin önüne koyup koymadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Vance, başkanın yolsuzluğa katıldığına veya buna göz yumduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

        Vance, yapay zeka sektöründeki büyümeyle sayıları artan veri merkezlerinin yerel topluluklara ekonomik katkı sağlaması ve konutların elektrik faturalarını artırmaması gerektiğini kaydetti.

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        Veri merkezlerinden elde edilen ekonomik kazanımların yalnızca teknoloji milyarderlerine gitmemesi, toplumun geneline yayılması gerektiğini vurguladı.

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        #ABD
        #JD Vance
        #haberler
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