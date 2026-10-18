Şanlıurfa'da 8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet iddiası: Anne, anneanne ve teyze gözaltında
Şanlıurfa'da darp edilip sıcak ütüyle yakıldığı iddia edilen 8 yaşındaki kız çocuğu H.Z. hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da darp edilip ütüyle yakıldığı iddia edilen H.Z. (8) adlı kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğun annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre olay; Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; H.Z. adlı çocuk, evde henüz belirlenemeyen nedenle annesi tarafından darp edildi. Sıcak ütüyle de vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşturulduğu öne sürülen H.Z., ihbarla adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kontrollerinden sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine sevk edilen H.Z.'nin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavisine burada devam edildiği bildirildi.
Olay ilgili soruşturma kapsamında, H.Z.'nin ismi açıklanmayan annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.