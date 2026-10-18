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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Eskişehir'de bir kişi tartıştığı Muratcan Altun'u pompalıyla kovaladı, öldürdü!

        O anlar kamerada! Eskişehir'de bir kişi tartıştığı Muratcan Altun'u pompalıyla kovaladı, öldürdü!

        Eskişehir'de 21 yaşındaki Abdülkadir Çelik, tartıştığı 24 yaşındaki Muratcan Altun'u pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından evinde yakalanarak gözaltına alınan Çelik'in Altun'u sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 08:33 Güncelleme:
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        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!

        Eskişehir’de Abdülkadir Çelik (21), tartıştığı Muratcan Altun’u (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından evinde yakalanan Çelik gözaltına alınırken, Altun’u kovalayıp ateş ettiği anlar cep telefonuyla kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'daki habere göre olay; Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı.

        Çelik'in ateş ettiği Altun, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çelik ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Ağır yaralanan Muratcan Altun, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

        "HAK ETTİ, VURDUM"

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik’in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti.

        Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne süren Çelik, polis ekiplerinin eşliğinde silahı attığı yeri göstermek üzere evden çıkarıldı.

        Çelik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti” dedi. Çelik’in gösterdiği 3 farklı noktada yapılan aramalarda tüfek bulunmadı. Silah, şüphelinin evinde ele geçirildi.

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        SALDIRI CEP TELEFONU KAMERASINDA

        Öte yandan, Abdülkadir Çelik’in Altun’u sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar, çevrede sesleri duyan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, Abdülkadir Çelik’in Muratcan Altun’u pompalı tüfekle kovaladığı ve Altun’un vurulduktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

        MuratcanAltun’un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Abdülkadir Çelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Soruşturma sürüyor.

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