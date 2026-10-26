Kışın en güzel yolculuğu yeniden başlıyor

RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam dev derbide kozlarını paylaşacak. Galatasaray ligin geride kalan 8 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. Ligde son olarak Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Lille takımını 4-2'lik skorla geçerek derbi öncesi moral buldu. Fenerbahçe ise ligin ilk 8 haftasında 16 puan topladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise evinde Slavia Prag'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın derbi kadrosunda eksik bulunmazken Fenerbahçe'de ise Marco Asensio ve Nathan Ake'nin eksiklikleri dikkat çekiyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dair tüm detaylar, gelişmeler ve muhtemel 11'ler...