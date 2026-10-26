Kışın en güzel yolculuğu yeniden başlıyor
Anadolu'nun tarihini, sessizliğini ve eşsiz manzaralarını taşıyan dünyaca ünlü tren yolculuğu başlıyor: Ankara Kars Expresi bilinen adıyla Doğu Ekspresi...
Trenle yolculuk, geçmişe açılan bir pencere gibidir. Raylar üzerinde zaman yavaşlarken her durakta kentlerin hafızasına ve kendi hikâyenize yolculuk yaparsınız.
Ankara'dan Kars'a giden, Agatha Christie’nin ölümsüz romanıyla dünya çapında şöhret kazanan Doğu Ekspresi'nin turistik versiyonu, yolcularını bu coğrafyadaki masalsı dünyayla tanıştırıyor ve hafızalardan silinmeyecek bir tatil vadediyor. Tren, yolcularına el değmemiş manzaraları görme, bozulmamış bir doğada bulunma ve yeni bir kültürle tanışma fırsatı sunuyor. Tarihi Ankara Garında başlayan bu serüven, zamanın ve mekânın izinde Kars'a uzanan büyüleyici bir güzergâh sunuyor…
Turistik Doğu Ekspresi'ne bindiğinizde 1.360 kilometrelik rota boyunca tren, Ankara'dan Kars'a uzanır ve 33 saat süren bu yolculukta Anadolu'nun tüm renklerini ve tarihi dokusunu keşfedersiniz. Kemah-Kemaliye arasındaki Fırat Nehri rotası ise Avrupa'nın en iyi 10 rotası arasında gösteriliyor.
Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferler ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
2 kişilik yataklı kompartıman 15 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor.
ANKARA KARS yönü
Başlangıç bitiş: 21 Aralık 2026 – 10 Mart 2027
Haftanın hangi günleri: Pazartesi - Çarşamba - Cuma
Ankara'dan hareket saati: 13.55
Molalar: Erzincan'da 2 saat 30 dakika ve Erzurum'da 3 saat 30 dakika
KARS ANKARA yönü
Başlangıç bitiş: 23 Aralık 2026 – 12 Mart 2027
Haftanın hangi günleri: Çarşamba - Cuma - Pazar
Kars'tan hareket saati: 21.05
Molalar: İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat
DURAKLAR
Ankara-Kars Güzergahı
Erzincan
İlk durak, Fırat'ın kıyısında yer alan fotoğraf molası için ideal bir durak olan Erzincan… Doğal güzellikleri, mutfağı ve yöresel el sanatları ile tam bir turizm cenneti… Burada istenirse yamaç paraşütü, rafting, at safari gibi doğa sporları da yapılabiliyor.
Erzurum
Yüksek rakımda kar manzarası ve Cağ kebabı ile ünlü Anadolu'nun en eski şehirlerden biri…
Bu durakta, Erzurum Atatürk ve Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Erzurum Evleri, Üç Kümbetler, Rüstempaşa Bedesteni (Taşhan), Çeşitli Tarihi Camileri, Çobandere Köprüsü gibi onlarca tarihi mirası görmek mümkün…
Varış Noktası: Kars
Kars Garı'nda sizi Baltık mimarisiyle bezenmiş tarihi binalar sizi bekliyor… Burada Doğu'nun incelikle işlenmiş ruhuyla tanışırsınız. Ani Harabeleri, Çıldır Gölü ve Kars Kalesi turlarıyla Doğu'nun mistik atmosferini keşfe çıkarsınız.
Kars-Ankara Güzergahı
Erzincan-İliç
Ankara'ya dönüş yolculuğunun ilk durağinda, yolcuları Bağıştaş Köprüsü, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemaliye evlerini görme fırsatı bekliyor.
Burada istenirse yamaç paraşütü, rafting, at safari gibi doğa sporları da yapılabiliyor.
Divriği Sivas
UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan, taş işçiliğinin başyapıtı Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasını ziyaret edebilir, ardından meşhur Divriği pilavının lezzetini deneyimleyebilirsiniz
Sivas
Trenin Ankara'ya doğru yola çıkarken uğradığı son durak Sivas…
İstiklal Mücadelemizin temellerinin atıldığı Kongre Binası yolcuları karşılıyor. Buruciye ve Şifahiye Medresesi, Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese'nin taş işlemeleri, tarihin ruhunu hissettiriyor.
Varış Noktası: Ankara
Anadolu'nun kalbi ve kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara; bereketli Anadolu topraklarında Hitit İmparatorluğu'ndan günümüze uzanan yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Tarihi, kültürü ve modern yaşamı bir arada sunan bu özel başkent, aynı zamanda unutulmaz bir yolculuğun da başlangıç noktasıdır Türkiye'nin en özel rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak ziyaretçilerine masalsı bir deneyimi sunar.