MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 4 silahlı kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehit olmuştur. Aziz ruhları şad olsun.

COP31 ANTALYA ZİRVESİ

Antalya'da yapılan COP31 zirvesi 20 Kasım'a kadar devam edecek. Bu zirveyle Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiştir.

Yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış şarttır. Yakın coğrafyamıza ve dünyaya bakıldığında insani trajediler varlığını devam ettirmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı halen devam etmektedir. Taraflar arasındaki müzakerelerde bir sonuca ulaşılmış değildir. Bu durum Türkiye'ye olumsuz etki etmektedir. Yemen'deki çatışmalar da bölgedeki istikrarsızlıkların ana sebeplerinden biridir.

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"BARIŞIN OLMADIĞI BÖLGEDE İSTİKRAR OLMAZ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da devam etmektedir. Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen saldırılar can almaya devam ediyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşı da sürmektedir. Yapılan görüşmelerde hala bir mutabakat sağlanamamıştır ve müzakerelerde görüş ayrılıkları sürmektedir. Bölgemizde sistematik şiddet sarmalı var. Barışın olmadığı bölgede istikrar olmaz. Biz Türkiye olarak konumumuzla küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur.

"DEĞERLER EROZYONU YAŞANDIĞI AŞİKARDIR"

İçinde bulunduğumuz dijital çağda belli merkezlerin bilinçli faaliyetleri sonucunda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazlasıyla bir değerler erozyonu yaşandığı aşikardır. Bu durum dünyada ve ülkemizde etkisini artırmaktadır. Günümüzde yaşadığımız hızlı değişim ve bundan kaynaklı olarak değerler dünyasının yeni nesillere aktarılamaması, kültürel kalıpların oluşturulamaması ve var olanların yitimi beraberinde anlam boşluklarını ortaya çıkarmıştır.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

İnsanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir.

Eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adımlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır. Eğitim sadece okullara ve aziz öğretmenlerimize havale edilecek bir süreç değildir. Okul eğitim sürecindeki sadece bir aşamayı işaret eder. Eğitim beşikten mezara kadar devam eden ailenin, çevrenin ve okulun birlikteliğine dayanan bir süreçtir.

SÖZCÜ TV'YE KAYYUM ATANMASI

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de grup toplantı sonrası gazetecilerin Sözcü TV'ye kayyum atanması ile ilgili yönelttiği soruya yanıt verdi. Bahçeli, "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine sormak lazım. Orada her akşam konuşmalarında dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım" dedi.