90’ların ikonik saç modeli 'Christy kesimi' adıyla geri dönüyor!
Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford ile birlikte 90'lı yıllarda podyumlara damga vuran Christy Turlington, bir zamanlar kullandığı saç kesimiyle 2025 modasına yön verecek gibi gözüküyor...
Moda dünyası bir yandan kendini geliştirirken bir yandan da geçmişten beslenerek kendini yeniliyor.
Üstelik sadece kıyafet, aksesuar ya da makyaj değil, saç modasında da tasarımcılar eskilerden ilham almaya devam ediyor.
Belki de geçmişe duyulan özlemden olacak, 1990’larda 70’ler özlenirken, günümüz kuşağı ise 90’ların ‘imza’ dokunuşlarına tekrar dönüyor.
Oversize blazer ceketler, ince askılı elbiseler, yüksek belli denim pantolonlar, deri ceketler, ekose gömlekler, 90’lardan günümüze uzanan karakteristik trendlerden birkaçı.
Saç modasında da durum farklı değil. Hacimli, parlak ve kusursuz dalgalardan oluşan ‘süpermodel’ fönü, Friends dizisinde Jennifer Aniston’ın hayat verdiği Rachel Green’in hayatımıza soktuğu katlı ‘Rachel’ kesimi ya da doğal, hafif dağınık gibi görünen Kate Moss stilinden sonra Christy kesimi geçmişten günümüze uzandı.
ADINI 90'LARIN ÜNLÜ SÜPERMODELİNDEN ALAN SAÇ TRENDİ: CHRISTY KESİMİ
Adından da tahmin edebileceğiniz gibi bu model, dönemin ünlü süpermodellerinden Christy Turlington’dan ilham alıyor.
Turlington, 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında büyük bir çıkış yakalayarak dönemin en ünlü süper modelleri arasına katıldı.
Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford gibi isimlerle birlikte Big Six, yani Büyük Altılı grubu içinde yer aldı.
1987 yılında Calvin Klein için gerçekleştirdiği reklam kampanyası, onun moda dünyasında hızla yükselmesini sağladı. Bu kampanya sayesinde tüm gözler ona çevrildi ve dönemin en çok aranan modellerinden biri haline geldi.
Yves Saint Laurent, Chanel, Versace ve Dolce & Gabbana gibi büyük moda markalarının yüzü oldu ve her moda haftasında sayısız defilede podyuma çıktı.
Anlayacağınız döneminde podyumları estiren Turlington’ın özellikle 1991 ilkbahar-yaz sezonunda kullandığı kısa saç kesimi yeniden gündemde.
PROFESYONEL SAÇ STİLİSTİ TEKRAR POPÜLERLEŞTİRDİ
Bu saç modelini yeniden hatırlatan isim ise, profesyonel saç stilisti Hair Bros. Ünlü stilistler, bu kesimi en iyi şekilde nasıl oluşturabileceğinizi ve kesimin neden bu kadar ikonik olduğunu sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle anlatıyorlar.
Instagram’da yaptıkları bir paylaşımda, “On yıllardır var olan en karakteristik saç modeli üzerine kendi yorumumuz: Sev ya da nefret et, bu bir bowl cut (kâse şeklindeki saç kesimi)” ifadelerini kullandılar.
Bu modelin yıllardır akıllarında olduğunu belirten Hair Bros, kesimin moda dünyasında zaman zaman öne çıktığını, zaman zaman ise bir lunaparklardaki hızlı trenler gibi popülaritesinin düştüğünü söylüyor. Ancak, pixie ve kısa bob kesimlerinin 2025’in en çok tercih edilen saç trendlerinden biri olacağı düşünülürse, kısa kesimlerin yeniden yükselişte olduğunu söylemek mümkün.
CHRISTY KESİMİ NEDİR?
Hair Bros’un açıklamasına göre, Christy kesimi yıllar içinde farklı isimlerle anıldı. Ancak, her dönemde değişmeyen bir şey var: Kâse formundaki kesimin elmacık kemiklerini ve gözleri çerçeveleyen şekli.
Özetle, Christy kesimi, uzamış bir pixie (Çok kısa, başın etrafında şekillendirilmiş bir saç modeli) kesimi gibi düşünülebilir.
BU KESİM NASIL UYGULANIR?
Eğer bowl cut veya page-boy kesimi (1950 ve 60'larda popüler olmuş genelde küt saç olarak kullanılan kulak altına kadar uzanan, perçemli bir saç modeli) duyduğunuz anda uzaklaşmayı düşündüyseniz, sizi anlıyoruz. Ancak Christy kesimi aslında çok daha yumuşak ve modern bir versiyon sunuyor.
Hair Bros’un açıklamasına göre, geleneksel page-boy kesimleri genellikle özenle fön çekilerek ya da dümdüz yapılarak şekillendirilirdi, bu da kullanımı biraz zorlaştırıyordu. Ancak Hair Bros, 2025’e uygun bir yaklaşım benimseyerek kâse kesiminin elmacık kemiklerini çerçeveleyen şeklini koruyup, doğal dokuya ve hareketliliğe öncelik vererek bu modele yeni bir soluk getirdi.
İlhamını Christy Turlington’dan alan Hair Bros, yuvarlak formdaki bowl cut kesimini daha doğal dokunuşlarla birleştirerek modern bir yorum getirdi. Sonuç? Daha doğal ve günlük hayata daha uygun bir kesim! Peki siz bu kesimin moda olacağına inanıyor musunuz?
*Görseller Avalon, Instagram ve AP'den servis edilmiştir.