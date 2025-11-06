Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü hacme düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı da ölü hacme düştü.

DHA'nın haberine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bugün itibarıyla yüzde 40 civarında aşırı kullanım söz konusu. Yıl sonuna kadar bu rakamın yüzde 70'ler civarına çıkmasını bekliyoruz. Bu durum oldukça tehlikeli, kuraklık etkilerinin önümüzdeki yıllarda devam etmesi durumunda, biz yer altı sularını kalıcı olarak çekilmesine yol açma ihtimalimiz bulunuyor" dedi.

Bodrum'a su sağlayan ve geçen aylarda ölü hacim seviyesine düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de ölü hacim seviyesine geriledi. Yarımadaya kısmen yer altı suyundan kısmense Mumcular Barajı'nın ölü hacminden kontrollü bir şekilde su sağlandığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Devlet Su İşleri tarafından Mumcular ve Geyik barajlarından 5'er milyon metreküp, yer altı suyundan 13 milyon metreküp olmak üzere toplamda 23 milyon metreküplük bir su sağlanarak karşılanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık etkisiyle her iki barajdan verilen su miktarı yüzde 80 civarında arttırılmıştı, kuraklık dolayısıyla bu yıl ancak yüzde 20 civarında fazla su verilebilme imkanı oldu. Eksik su miktarı su kanalizasyon idaresi tarafından yer altı suları kullanılarak karşılanmaya çalışılıyor" dedi.