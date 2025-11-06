Habertürk
        Noterlerde yeni dönem: Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak

        'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'deki yönetmeliğe göre noterlerin cumartesi ve pazar günleri nöbet tutması zorunlu oldu. Nöbetçi noter sayısının ildeki noter sayısına göre belirlenmesi ve listelerinin Türkiye Noterler Birliği tarafından onaylanıp internetten yayımlanması kararlaştırıldı

        Giriş: 06.11.2025 - 07:57 Güncelleme: 06.11.2025 - 07:57
        Adalet Bakanlığı, 'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, noterlik nöbeti, resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak.

        En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi de Resmi Gazete'deki yönetmelik ile zorunlu oldu.

        Noterler nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek. Bu şekilde tatil gün ve saatlerinde iş yapılma sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi şart olacak.

        Karara göre nöbetçi noterliklerde günlük çalışma 09.00-17.00 saatleri yine arasında olurken, 12.30 ila 13.30 arası öğle tatili sayılacak ve bu aralıkta hafta içi olduğu gibi iş kabul edilmeyecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

