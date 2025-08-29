Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de bir araya geleceğini bildirdi.

X hesabı üzerinden açıklamada bulunan İletişim Başkanı Duran şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır."

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin, Vladimir Putin'in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin'de olacağını; Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına ve askeri geçit törenine katılacağını duyurdu.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir araya geleceğini bildirdi.