Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de bir araya geleceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesine şeref konuğu olarak katılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de bir araya geleceğini bildirdi.
X hesabı üzerinden açıklamada bulunan İletişim Başkanı Duran şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e ziyarette bulunacaktır.
Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır."
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin, Vladimir Putin'in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin'de olacağını; Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına ve askeri geçit törenine katılacağını duyurdu.
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir araya geleceğini bildirdi.
4 gün sürecek ziyaretin ilk iki gününün Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki toplantılara ayrılacağı ifade edildi.
Kremlin, Putin'in ayrıca, Çin'in başkenti Pekin'de 3 Eylül'de gerçekleşecek askeri geçit törenine katılacağını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sağında oturacağını dile getirdi.
3 Eylül günü, II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim olduğu gün olarak Çin'in ve müttefiklerin zaferini temsil ediyor. Japonya 2 Eylül 1945 tarihinde Asya-Pasifik cephesini de sonlandıracak teslimiyet belgesini imzalamıştı.
Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek.
Çin'deki askeri geçit törenine Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un da katılacağı bildirilirken, Kim Jong-Un'un Şi Cinping'in solunda oturması bekleniyor.