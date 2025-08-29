Habertürk
        Jose Mourinho'nun ayrılığı Avrupa'da gündem oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'nun ayrılığı Avrupa'da gündem oldu!

        Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması yurt dışı basınında da geniş yer buldu. Dünyanın önde gelen haber siteleri ve gazeteleri, Fenerbahçe'nin Mourinho kararını son dakika olarak paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 13:50 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:50
        Fenerbahçe’de Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

        Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarından ayrılığı duyurmasına yurt dışı basını da ilgi gösterdi.

        Mourinho'nun ayrılığı sonrası Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşlarının girdiği haberler şöyle:

        La Gazetta Dello Sport (İtalya): Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu kovdu. Benfica’ya karşı alınan mağlubiyet Special One’a pahalıya mal oldu.

        L’Equipe (Fransa): Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off’unda elendikten sonra Jose Mourinho’yu kovdu.

        BBC (İngiltere): Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra Fenerbahçe’den ayrılıyor.

        Corriere Dello Sport (İtalya): Fenerbahçe, Mourinho’yu kovdu. Şampiyonlar Ligi play-off’unda elenen Türk kulübünün sürpriz hamlesi.

        A Bola (Portekiz): Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılıyor.

        Marca (İspanya): Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu kovdu. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasının ardından saatler sonra yaptığı açıklamada, durumu duyurdu.

        Mundo Deportivo (İspanya): Mou'nun alacağı büyük tazminat ve Fenerbahçe'nin onu görevden almasına neden olan şey: Portekizli teknik direktör, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenmesinin ardından cuma günü görevden alındı.

