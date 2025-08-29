Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takı topladı

Mehmet Ali Erbil, uzun bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile dün akşam dünyaevine girdi.

Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikâh törenine ünlü şovmenin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Nikâh şahidi Serdar Ortaç, uyuya kaldığı için nikâha gidemedi.

Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği nikâhın ertesi günü kendine özgü davranışıyla yine yaptı yapacağını.

Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı, açtığı canlı yayında sosyal medya kullanıcılarından takı niyetine para topladı.