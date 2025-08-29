Habertürk
        Haberler Dünya Trump, acil durum ilan ettiği Washington'da araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu | Dış Haberler

        Trump, acil durum ilan ettiği Washington'da araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu

        ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından başlayan operasyonlar sürüyor. Trump, Washington'daki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını aktardı ve "Sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2025 - 08:15 Güncelleme: 29.08.2025 - 08:15
        ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla alınan kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Söz konusu acil durumun ardından Washington'daki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını aktaran Trump, kendisinin başkent hakkında aldığı kararların ardından "diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını" belirtti.

        "14 GÜN İÇİNDE SUÇSUZ BÖLGE OLACAK"

        Trump, "Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak." ifadesini kullandı.

        BAŞKENTTE "ACİL DURUM" İLANI

        Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

        Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu.

        Trump, 11 Ağustos'ta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

