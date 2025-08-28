Dışişleri Bakanı Fidan gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan TGRT Haber yayınında soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını değerlendirirken, "İsrail'in dokunulmazlığı illüzyonu dağıldı." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan açlık felaketine de dikkat çekerek, "Açlığı bir an önce durdurmamız gerek." dedi.

Bakan Fidan ayrıca İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğunu vurgularken, ABD'nin İsrail'i artık açık bir şekilde savunamadığını işaret etti.

Dışişleri Bakanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 Olaylarına dair yaptığı açıklamaya da değinerek "Dünyanın gerçeklere dayalı soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var ortada. (Netanyahu'nun) Bu adamın yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak, başka bir şey değil" dedi.

"GERİ ADIM ATMAYIZ"

Bakan Fidan, Türkiye'nin tehdit edilmediği sürece başka bir devlete tehdit oluşturmayacağını söylerken "Düşmanlık yaptığınız zaman da geri adım atmayız." diye konuştu.