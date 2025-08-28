Wilfried Singo en pahalı transferler listesine girdi!
Bu yaz yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Monaco'dan Wilfried Singo'yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, uzun uğraşlar sonucunda Ligue 1 temsilcisi Monaco'dan Wilfried Singo'yu 30.7 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılılar bu bedelin yanı sıra, bir sonraki satışın kârından Monaco'ya %10'luk bir pay da verecek.
Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.
İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...
MOUSSA SOW
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
RAUL MEIRELES
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
YOUNES BELHANDA
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
ERNEST MUÇİ
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
MAURO ICARDI
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
AL MUSRATI
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
DIEGO CARLOS
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
SOFYAN AMRABAT
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
BRUMA
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
EMMANUEL EMENIKE
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
DANIEL GUIZA
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
NICOLO ZANIOLO
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
CENGİZ ÜNDER
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
JARDEL
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
GABRIEL SARA
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
DORGELES NENE
Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro
YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
ORKUN KÖKÇÜ*
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro
WILFRIED SINGO
Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro