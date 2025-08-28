Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Singo en pahalı transferler listesine girdi! - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Singo en pahalı transferler listesine girdi!

        Bu yaz yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Monaco'dan Wilfried Singo'yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar...

        Giriş: 28.08.2025 - 19:03 Güncelleme: 28.08.2025 - 19:03
        1

        Galatasaray, uzun uğraşlar sonucunda Ligue 1 temsilcisi Monaco'dan Wilfried Singo'yu 30.7 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini resmen açıkladı.

        2

        Sarı-kırmızılılar bu bedelin yanı sıra, bir sonraki satışın kârından Monaco'ya %10'luk bir pay da verecek.

        3

        Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.

        4

        İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        5

        MOUSSA SOW

        Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        6

        RAUL MEIRELES

        Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        7

        YOUNES BELHANDA

        Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        8

        ERNEST MUÇİ

        Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        9

        MAURO ICARDI

        PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        10

        AL MUSRATI

        Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        11

        DIEGO CARLOS

        Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        12

        SOFYAN AMRABAT

        Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        13

        BRUMA

        Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        14

        EMMANUEL EMENIKE

        Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        15

        MBAYE DIAGNE

        Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        16

        DANIEL GUIZA

        Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        17

        NICOLO ZANIOLO

        Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        18

        CENGİZ ÜNDER

        Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        19

        JARDEL

        Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        20

        GABRIEL SARA

        Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        21

        DORGELES NENE

        Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        22

        YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        23

        ORKUN KÖKÇÜ*

        Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        24

        WILFRIED SINGO

        Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro

        25

        VICTOR OSIMHEN

        Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        26

        *Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

        Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

