Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teknofest Mavi Vatan" İstanbul'da açıklamalar gerçekleştirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

- Dün üç gurur verici adım attık. Aselsan'ın yeni tesislerinde Çelik Kubbe sistemlerini envantere aldık.

- İçi boş sloganlarla önemli günleri geçiştirmiyoruz. Her açıdan dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz.

- Tüm gençlerimizin "Zafer Haftasını" tebrik ediyorum. Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

- Bu ülke bize aziz şehitlerimizin armağanıdır. Şu anda bu armağana sahip çıkan bir gençlik görüyorum.

- Sizlere bakınca Oruç Reis'i, Piri Reis'i hatırlıyorum.

- Milletimize verdiğiniz güven için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, misyonunu bilen hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabbime Hamd ediyorum.

REKLAM

- TEKNOFEST Mavi Vatan Programında emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

- Programın ülkemiz, milletimiz ve siz gençler için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TEKNOFEST yarışmalarında maharetlerini sergileyecek tüm gençlerimize ayrı ayrı başarılar diliyorum.

BUGÜN DÜNYA TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE BAKIYOR - İnancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayisine bakıyor. Savunma sanayii destan yazıyor. Her alanda kelimenin tam anlamıyla destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere inanç aşılamışsa bugün de savunma sanayimiz mazlumlara cesaret veriyor. Nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Olmaz diyenlere, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. "SAVARONA YILLARCA KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ" - Pazar günü İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in "Bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim" dediği yatını burada yakından görebileceksiniz. Bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse onu da yapacağız. TCG Anadolu ziyarete açık olacak. Bununla da sınırlı kalmayacağız TCG Anadolu'nun daha büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz. Bunun yanı sıra İHA'larımızın yanı sıra zırhlı araçlarımız da yer alacak.