YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?

2025 YKS yerleştirme sonuçları binlerce öğrencinin beklemediği bir tabloyla sonuçlandı. İyi bir sıralamaya rağmen herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya sonuncu tercihlerini kazanan öğrenciler bu duruma isyan etti.

Eğitimde yaşanan bu kaosun nedenlerini Habertürk’e anlatan Eğitim uzmanı Salim Ünsal, devlet üniversitelerinde kontenjanların azaltılması, vakıf üniversitelerindeki ücret artışları ve meslek tercihlerindeki değişikliklerin bu sona yol açtığını söyleyerek, ek kontenjanda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ KONTENJAN AZALTTI

Bu yıl yaşanan en önemli sorunun, devlet üniversitelerindeki kontenjanların yaklaşık yüzde 18 oranında azaltılması olduğunu belirten Eğitim uzmanı Salim Ünsal, özellikle hukuk fakültelerinin geçen yıl aldıkları öğrencilerin neredeyse yarısını bu yıl kabul etmediğini söyledi.

Ünsal, “Devlet üniversitesinde azalmış bir kontenjan aynı zamanda o bölümlerin taban puanlarının altındaki tüm bölümlere yerleşmeyi de az ya da çok etkiler. Bu yıl devlet üniversitelerinde özellikle en yüksek puanlı bölümlerden birkaç tanesinde (eşit ağırlıkta hukuk, sayısalda diş hekimliği bölümleri) anlamlı manada kontenjanlar eksiltildi. Hukuk fakülteleri, kontenjanının yarısını kaybetti. Bu da doğal olarak hukuk sıralamalarının daha yukarıya çıkmasına neden oldu. Hukuktaki bu değişiklik domino etkisi yarattı. Hukukun altında konumlanan iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyoloji, sınıf öğretmenliği gibi eşit ağırlıklı bölümler de doğal olarak bu durumdan belli oranlarda etkilendi” dedi.

"ÖĞRENCİLERE SUNULAN ARZ GEÇEN SENENİN AYNISI DEĞİL" Ünsal, geçen yıl 200 bin sıralamayla girilen bölüme bu yıl öğrencilerin 300 binle girebildiğini söyledi. Ünsal, "Öğrenciler çok yüksek bir başarı elde etmiş olabilir veya geçen yıla eşit bir başarı göstermiş olabilir ama öğrencilere sunulan arz geçen senenin aynısı değil. Temel sorun bundan kaynaklı. Bunu iyi hesap edemeyen öğrenciler genellikle geçen yılın verilerini dikkate alarak tercihlerini yapınca ne yazık ki olumsuz sonuçlarla karşılaştı" diye konuştu. 779 BÖLÜM BOŞ KALDI Eğitim uzmanı Salim Ünsal, toplam 21 bin 602 programdan 779'una bu yıl tek bir öğrencinin bile yerleşmediğini ifade etti. Ünsal, boş kalan bölümlerin önemli kısmının öğretmenlik ve mühendislik alanlarında olduğunu dile getirdi. Ünsal, "Devlet üniversitelerinde fen bilgisi, kimya, biyoloji öğretmenliği bölümleri ile çevre, makine, jeoloji ve harita mühendisliği kontenjanları boş kaldı. Bu programların 79'u öğretmenlik, 229'u mühendislik dallarına ait. Öğrenci alan ama kontenjanını dolduramayan programlar da var. 21 bin 602 programın 2 bin 829'u kontenjanını dolduramadı. Yaklaşık 92 bin 555 öğrenci alınması planlanırken, sadece 44 bin 53 öğrenci yerleşti; böylece yaklaşık 46 bin kontenjan boş kaldı" dedi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE TALEP AZALDI Vakıf üniversitelerinde bu yıl ücretlerin geçen yıla göre yüzde 70-80 arttığını vurgulayan Ünsal, bu artışın, öğrencilerin tercihlerini devlet üniversitelerine yönlendirmesine yol açtığını kaydetti. Sonuç olarak vakıf üniversitelerinde doluluk oranı geçen yılki yüzde 91'den yüzde 76'ya düştü. Ünsal, kayıt sürecinden sonra bu oranın yüzde 70'in altına gerileyebileceğini belirtti; çünkü vakıf üniversitesini tercihlerine ekleyen her öğrenci kayıt yaptırmıyor. Öğrenci ve aile eğilimleri ile ekonominin de tabloyu doğruladığını söyleyen Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tercih yapan her 100 öğrenciden yalnızca 9-10'u vakıf üniversitelerini listesine alıyor. Oysa kontenjanların yaklaşık yüzde 25'i vakıf üniversitelerine ait." ÖĞRETMENLİK CAZİBESİNİ YİTİRDİ, SAĞLIK BİLİMLERİ REVAÇTA Ünsal'a göre, kontenjan ve sistem değişikliklerinin yarattığı belirsizlik, öğrencileri "daha güvenli" gördükleri tercihlere yöneltti. Eğitim uzmanı Ünsal, bu sorunun sonucunda öğretmenlikten kaçış ve sağlık bilimlerine akın oldu. Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atama sayılarının düşmesi, Akademiye Giriş Sınavı (AGS) ve orada alınacak bir eğitimin olması gibi faktörler öğretmenliğe geçiş sürecini uzatınca ve daha kısıtlı hale getirince öğretmenliklerden de önemli bir kaçış olduğunu gördük.Bu yıl sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliğinin yanı sıra fen, biyoloji, fizik, kimya ve matematik öğretmenliklerinde de kontenjanlar dolmadı."