        Habertürk TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti

        Habertürk TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti

        Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Can, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la birlikte TEKNOFEST'i ziyaret etti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.08.2025 - 18:26 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:38
        Habertürk TEKNOFEST'te
        TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Can TEKNOFEST'i ziyaret etti.

        Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da ziyarete eşlik etti.

        Restore edilen Atatürk'ün mirası Savarona'yı gezen Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Can ve Mehmet Akif Ersoy, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de bir süre sohbet etti.

        ÜÇ GÜN HALKA AÇIK OLACAK

        Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak.

