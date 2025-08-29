Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat - 29 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Toroslar, Adana, Osmaniye, Hatay, Trabzon ile Rize ve Artvin'de yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 07:21 Güncelleme: 29.08.2025 - 07:21
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Bulutlu 27°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde artacağı ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu,

        TOKAT °C, 37°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

