Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 32° Trabzon Bulutlu 27° Bursa Güneşli 29° Adana Kısmen Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 35°

Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde artacağı ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 33°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık BURDUR °C, 35°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu,