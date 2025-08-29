Habertürk
        Beşiktaş'ta Solskjaer derbi kaybetmeden gönderildi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Solskjaer derbi kaybetmeden gönderildi!

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılarda 223 gün görev yapan Norveçli teknik adam, çıktığı derbilerde mağlubiyet yüzü görmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 09:53 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:02
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de yollar ayrıldı.

        Müsabakanın hemen ardından Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Norveçli teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

        223 GÜN GÖREVDE KALDI

        Serdal Adalı’nın başkanlığa seçilmesinin ardından 18 Ocak 2025 tarihinde sözleşme imzalanan Solskjaer, sadece 223 gün siyah-beyazlı takımı çalıştırdı. 52 yaşındaki teknik direktör, bu süreçte 29 maçta görev aldı.

        Süper Lig’de 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye Kupası’nda ise 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

        Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarında da 8 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

        ATHLETIC BILBAO GALİBİYETİYLE GİRİŞ YAPTI

        Solskjaer, Beşiktaş kariyerine oldukça ses getiren bir galibiyetle başladı. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 22 Ocak 2025 tarihinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk eden siyah-beyazlılar, güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

        Solskjaer’in henüz resmi sözleşmeyi imzalamasının üstünden 4 gün geçtikten sonra çıktığı bu zorlu karşılaşmada aldığı net galibiyet, hem Türkiye hem de Avrupa’da ses getirmişti.

        GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

        Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz sezon elde ettiği derbi galibiyetleriyle de ön plana çıktı. Deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0’la geçen Norveçli teknik direktörün idaresindeki Beşiktaş, Galatasaray’ı ise sahasında 2-1 mağlup etti.

        BEŞİKTAŞ'TA UZUN SÜRE SONRA İLKLERİ BAŞARDI

        52 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleriyle birlikte siyah-beyazlılarda uzun yıllar sonra birçok ilki de başardı. Solskjaer, 2010-2011 sezonunda Bernd Schuster’in elde ettiği galibiyetin ardından Galatasaray’ı 14 yıl sonra mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

        Yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Kartal'ın bu kötü gidişatına yine Solskjaer son verdi.

        Ole Gunnar Solskjaer, aynı zamanda Slaven Bilic’ten sonra (2014-2015) siyah-beyazlı takıma Süper Lig’de üst üste 4 galibiyet sevinci yaşatan ilk yabancı teknik direktör de oldu.

        SÜPER LİG'İ 4.SIRADA BİTİRDİ

        Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ole Gunnar Solskjaer’in son 17 haftasında görev yaptığı Süper Lig’i 4. sırada tamamladı. 2024-2025 sezonunda ligde 17 maça çıkan Solskjaer, 9 galibiyet ve 4’er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

        TÜRKİYE KUPASI'NA ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

        Geride kalan sezonda lige erken havlu atan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı hedef olarak belirlemişti. Ancak siyah-beyazlı takım kupaya da çeyrek finalde veda etti.

        Solskjaer, Türkiye Kupası D Grubu’nda Kırklarelispor’u 2-0, Antalyaspor’u da 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen Kartal, rakibine evinde 3-1 yenilerek kupa şampiyonluğu hayalini de yitirdi.

        YENİ SEZONA İYİ BAŞLAMADI

        Ole Gunnar Solskajer yönetimindeki Beşiktaş, 2025-2026 sezonuna ise iyi başlangıç yapamadı. UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan giriş yapan siyah-beyazlılar, Arda Turan’ın teknik direktörü olduğu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 ve 2-0’lık skorlarla yenilerek, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan yoluna devam etti.

        Bu turda İrlanda temsilcisi St Patrick's’i dış sahada 4-1 ve evinde de 3-2 mağlup eden Beşiktaş, play-off turuna yükseldi.

        Kara Kartal, play-off turunda İsviçre’de 1-1 berabere kaldığı Lausanne’a, Tüpraş Stadyumu’nda 1-0 kaybederek Avrupa defterini erken kapadı.

        BU SEZON 7 RESMİ MAÇTA 12 GOL YEDİ

        Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda oynadığı 6’sı Avrupa, 1’i de Süper Lig olmak üzere 7 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda ağlarında tam 12 gol gördü.

