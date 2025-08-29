Habertürk
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!

        Lausanne mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı. 2020-2021 yılları arasında da siyah-beyazlı kulübü çalıştıran ve iki kupa kazanan tecrübeli teknik adamın bu akşamki idmanda takımın başında olması bekleniyor.

        Giriş: 29.08.2025 - 09:34 Güncelleme: 29.08.2025 - 09:41
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor...

        UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elendikten sonra teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni hocasını çabuk buldu.

        Başkan Serdal Adalı, gece geç saatlerde görüştüğü teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.

        Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sergen Yalçın'ı resmen açıklaması ve tecrübeli teknik adamın da akşam idmanında takımın başında olması bekleniyor.

        1 SEZONDA 2 KUPA KAZANDI!

        53 yaşındaki teknik adam, 29 Ocak 2020 ile 9 Aralık 2021 arasında 2 sezona yakın Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısını göstermişti.

