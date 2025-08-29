Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi! Lausanne mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı. 2020-2021 yılları arasında da siyah-beyazlı kulübü çalıştıran ve iki kupa kazanan tecrübeli teknik adamın bu akşamki idmanda takımın başında olması bekleniyor.

