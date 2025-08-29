Dünya basını, Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini manşetlere taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı yerli "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sistemi uluslararası medyada yankı uyandırdı.

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki gün ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmayı ve Türkiye'nin yerli hava savunma sistemini haberleştirdi.

Associated Press (AP), "Erdoğan, 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi şirketi ASELSAN'ın Ankara'daki tesislerinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gök Kubbe sistemlerinin dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluştuğuna ilişkin sözlerine işaret edilen haberde, "Türkiye, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD tarafından uygulanan silah ambargosunun ardından, savunma sanayisine büyük yatırımlar yaparak silah alanında kendi kendine yeterli hale gelmeyi hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Amerikan Bloomberg kanalının, konuya ilişkin "Türkiye, savunma alanında güçlenmek için 1,5 milyar dolarlık araştırma tesisini tanıttı" başlıklı haberinde, şunlar kaydedildi:

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ASELSAN'ın yeni bir teknoloji üssüne yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırımla, üretim kapasitesini iki katından fazla artıracağını duyurduğu belirtildi.

Washington merkezli Al-Monitor haber sitesi, "Türkiye, Çelik Kubbe hava savunma sisteminin 460 milyon dolarlık ilk partisini teslim etti" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın açılış konuşmasında söylediği "Bu, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır." sözüne de yer verildi.

"Erdoğan yönetiminde NATO üyesi Türkiye, Orta Doğu'daki varlığını genişleten ordusunu güçlendirmek için savaş uçağı, fırkateyn, insansız hava aracı ve balistik füze üretmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. ASELSAN, insansız hava araçlarından savunma sistemlerine kadar Türkiye'nin çoğu iddialı projesinde yer alıyor."

"Türkiye, yerli ve milli olarak geliştirilen yeni bir hava savunma sistemine güvenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da üretici firma Aselsan'da savunma sisteminin resmi tanıtımını yaparken, 'Çelik Kubbe'nin ülke ve savunma sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi."

Ayrıca, haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu sistemlerin Türkiye’ye güç katacağı, hava savunmasında Türkiye için yeni bir dönemin başladığı yönündeki ifadelerine yer verildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sisteminin ülkenin savunma ihtiyaçları için "dönüm noktası" olduğunu söylediği aktarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın, ilk etabının 2026 ortalarında devreye girmesi beklenen üssün, "ülkedeki en büyük savunma sanayi yatırımı ve Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi" sözlerine dikkati çekildi.

"Hava sahasının güvenliği için yaklaşık yarım milyar dolar değerinde 47 araç satın alınacak. Silah geliştirme çalışmalarına da önemli yatırımlar yapılıyor." ifadelerinin yer aldığı haberde ayrıca, "NATO'nun asker sayısı bakımından ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, özellikle hava muharebesi ve hava savunması alanlarında askeri kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ORTA DOĞU BASINI

Katar'ın Al Jazeera kanalı, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" sisteminin, Türk savunma sanayisinin özgürlüğü açısından tarihi bir adım olduğunu ve ülkeyi "hava savunmasında yeni bir seviyeye" taşıdığını vurguladı.

Haberde, özellikleri ön plana çıkarılan sistemin dost ve müttefik ülkelerle paylaşılabileceğine dair diplomatik açılımlara da gönderme yapılırken, bu paylaşım stratejisinin Türkiye’nin küresel savunma diplomasisini güçlendireceği belirtildi.

Londra merkezli Katar haber sitesi Al Araby al-Jadeed, sistemin ilk aşamasının 460 milyon dolara mal olduğunu, 47 askeri araçtan oluştuğunu ve gelecekteki savaş hazırlıklarının bir parçası olduğunu aktarırken, ASELSAN'ın yeni tesisleri, istihdam ve üretim kapasitesindeki artış ile projenin stratejik boyutuna işaret etti.