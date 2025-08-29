Habertürk
        Jose Mourinho'nun en erken vedası! 'Special One' dibi gördü... - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'nun en erken vedası! 'Special One' dibi gördü...

        Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, sarı-lacivertli camiaya büyük hayal kırıklığı yaşattı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe dönemini kupasız kapatırken, kariyerinde en kısa süre çalıştırdığı takım da Fenerbahçe oldu...

        Giriş: 29.08.2025 - 11:53 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:28
        1

        Fenerbahçe'nin 2024 yazında büyük umutlarla göreve getirdiği Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde bekleneni veremedi. Dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe kariyeri büyük bir hüsranla sona erdi.

        2

        Bir zamanlar dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gösterilen ve 'Special One (Özel Biri)' lakabıyla ünlenen Portekizli teknik adam, şimdilerde geçmişini mumla arar hale geldi...

        3

        Çalıştırdığı takımlarda 'oyundan çok sonuç hocası' olarak tanımlanan 62 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde ise oyun ve sonuç olarak sınıfta kaldı.

        4

        Fenerbahçe'yle ilk sezonunda Süper Lig'de 2. sırayı elde eden, Türkiye Kupası'nda ise ezeli rakibi Galatasaray'a elenen Mou, sarı-lacivertli camiada büyük hayal kırıklığı yaşattı.

        5

        Son olarak yönetimle transfer konusunda anlaşmazlık yaşayan Jose Mourinho'nun asbaşkan Hamdi Akın hakkında sarf ettiği sözler bardağı taşıran son damla oldu.

        6

        Fenerbahçe yönetimi tarafından görevine son verilen Portekizli teknik adamın kariyerinde en kısa süre çalıştırdığı takım ise Fenerbahçe oldu.

        7

        Sarı-lacivertli takımın başında 62 maça çıkan Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı ve 2.02 puan ortalaması yakaladı.

        8

        Mourinho, Fenerbahçe kariyeri öncesi en kısa teknik direktörlük dönemini ise 86 maçla Tottenham'da geçirmişti.

        9

        Öte yandan Fenerbahçe, Mourinho'nun kariyerinde kupa kazanamadığı iki takımdan biri oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemi de kupa kazanmadan tamamlamıştı.

        10

        İşte Mourinho'nun çalıştırdığı takımlardaki görev süreleri:

        Fenerbahçe: 62 MAÇ

        Tottenham: 86 MAÇ

        Porto: 100 MAÇ

        Inter: 108 MAÇ

        Roma: 113 MAÇ

        Manchester United: 151 MAÇ

        Real Madrid: 178 MAÇ

        Chelsea: 328 MAÇ

