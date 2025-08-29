Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları:

Ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur.

8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı, bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor.

8 Aralık 2024 Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu.

Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1.190.172 olmuştur.

2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3.535.898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayı 2.506.740’a düşmüştür.

Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.

Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir. Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz huzur ve güvenlik faaliyetlerinin somut bazı öne çıkan verilerini paylaşmak istiyorum. Kişilere karşı işlenen katalog önemli suçlar 2025'in 31 Temmuz'una kadar yani bu yılın ilk 7 ayına geçen yılın ilk 7 ayıyla kıyasladığımız zaman geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 4.5 az olarak 2 bin 893'e düşmüş. Ama burada özellikle altını çizmek istediğim ve ilk defa bu şehirde gördüğümüz bir başarıdan bahsetmek istiyorum. O da aydınlatma oranı. Olay sayılarını düşürmek azaltmak bizim temel görevimiz. Yüzde 4.5 geçen yılla kıyaslandığı zaman aynı periyotta düşüş var. Ama geçen yıl aynı ilk 7 ayda aydınlatma oranı yüzde 98,8 iken bu yıl ilk 7 ayda yüzde 100 olmuş.