Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da damadını 11 kurşunla öldürdü | Son dakika haberleri

        Aksaray'da damadını 11 kurşunla öldürdü

        Aksaray'da yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 11 el ateş ederek öldüren Yılmaz Atak (59), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atak'ın, bugüne kadar damadı Deniz hakkında tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayette bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 18:22 Güncelleme: 29.08.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damadına kurşun yağdırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'daki olay, dün saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Atak, Deniz'e tabancayla 11 el ateş etti. Deniz, kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Uğur Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz'in cenazesinin yarın Altınkaya köyünde defnedileceği belirtildi.

        Gözaltına alınan Atak ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atak'ın, bugüne kadar damadı Deniz hakkında kendisine hakaret edip tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayette bulunduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?