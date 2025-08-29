İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertli ekipten alacağı tazminat ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği fesih bedeli...
Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'yla birlikte hedeflediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezona da beklediği gibi başlayamadı.
Benfica'ya yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı.
Hakem performansları, rakipler ve bazen de oyuncularıyla ilgili alışılmışın dışında açıklamalarıyla öne çıkan Mourinho, son olarak yönetime karşı da olumsuz ifadeler kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin başında geçen sezon Süper Lig'de 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
TAZMİNATI BELLİ OLDU!
Portekizli teknik adamla, yolların ayrılmasının ardından tazminat konusu gündem oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho ve ekibine sözleşme feshi için yaklaşık 12 milyon euroluk bir tazminat bedeli ödeyecek.
Jose Mourinho, daha önceki çalıştırdığı takımlardan aldığı tazminatlarla da gündem olmuştu.
Mourinho'nun daha önceki takımların aldığı tazminat bedelleri şöyle:
Chelsea (2007): 20,7 milyon euro
Real Madrid (2013): 19,6 milyon euro
Chelsea (2015): 14,4 milyon euro