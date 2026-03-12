Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya FBI'ın, "İran'ın ABD'ye İHA gönderebileceği konusunda California polisini uyardığı" iddiası | Dış Haberler

        FBI'ın, "İran'ın ABD'ye İHA gönderebileceği konusunda California polisini uyardığı" iddiası

        ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) şubat sonunda California'daki polis departmanlarını, İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak ülkenin Batı kıyısına insansız hava araçları (İHA) gönderebileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABC News kanalının haberinde, FBI'ın şubat sonunda California'daki polis departmanlarına gönderdiği uyarı metni incelendi.

        Metinde, FBI'ın şubat başlarında elde ettiği bilgilere göre, ABD'nin İran'a saldırması durumunda, İran'ın da California kıyılarında bilinmeyen bir gemiden İHA'larla saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle

        Haberde, iddia edilen saldırının ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağına ilişkin ek bilgi bulunmadığı ileri sürüldü.

        REKLAM

        California Valisi Gavin Newsom'un Ofisi, Valilik Acil Durum Hizmetleri Ofisinin halkı korumak için eyalet, yerel ve federal güvenlik yetkilileriyle aktif çalıştığını kaydetti.

        Los Angeles Şerif Departmanından yapılan açıklamada da mevcut küresel gelişmeler ışığında yüksek düzeyde hazırlık içinde olunduğu belirtilerek, "Fazlasıyla tedbirli davranarak ve mevcut dini törenleri göz önünde bulundurarak, Departman ilçe genelindeki ibadethaneler, kültürel kurumlar ve diğer önemli yerlerin çevresinde devriye sayısını artırmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

        ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        11 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in 'hafif yaralı' olduğunu ancak g...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor