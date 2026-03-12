FBI'ın, "İran'ın ABD'ye İHA gönderebileceği konusunda California polisini uyardığı" iddiası

11 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in 'hafif yaralı' olduğunu ancak g... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in 'hafif yaralı' olduğunu ancak görevine devam ettiğini duyurdu* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı. Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok ama topraklarımıza göz diken ve macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak* Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi Daha Az Göster