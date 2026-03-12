Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalar öne çıkanlar şöyle:

"Bu savaş bir an önce bitmeli. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. İran'da iç savaş çıkarmayı hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. Savaşın gidişatına dair her türlü senaryoya hazırız.

Netanyahu hükümeti işgalci politikalarını sürdürüyor. Lübnan'ın çökmesi tüm bölgeyi derinden etkileyecektir. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den çekilmemelidir. Netanyahu yayılımcı politikasını sürdürmektedir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in hukuka aykırı eylemlerinin devam ettiğini görüyoruz. "

Almanya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İran büyük zarar veriyor, ki Türkiye'ye de füzeler var. Bunların NATO sayesinde engellenmesini iyi bir sonuç olarak görüyorum. Körfez'deki gerginlik büyük bir tehlike. Bu konuda ortak bir perspektif bulmamız gerekiyor ki savaş sona ersin.

Türkiye, burada çok önemli bir rol oynayabilir. Koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz. İran'dan komşularına yönelik ve Avrupa için tehlike gelmemesi gerekiyor. Bölge içindeki rolünü olumlu hale getirmesi gerekiyor. Savaşın tırmandırılmaması gerekiyor."

"MÜZAKEREYE VE DİPLOMASİYE EN İHTİYACIMIZ OLDUĞU AŞAMADAYIZ"

Bakan Fidan, "Ateşkes çalışmaları ne aşamada?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Son birkaç gündür savaşın en yoğun anlarını yaşamaktayız. Savaşın bu kadar yoğun yaşandığı bir dönemde müzakere şansı ne kadar vardır, bu önemli bir sorun.

Önceki müzakerelerin başarısızlığa uğraması ve savaşla sonuçlanması tarafların güvenini sarstı özellikle İran'ın. Bölgede ve bölge dışında genel kanaat bu savaşın bir an önce durması yönünde. Bu beklentiyi somut bir müzakereye nasıl dönüştürebiliriz, şu anda bunun arayışları devam ediyor. Müzakereye ve diplomasiye en fazla ihtiyacımızın olduğu aşamadayız.

İran ile de ABD ile de temas halindeyiz. Ancak devam eden bir operasyon var. İran'a tahrik etmediği halde yapılan saldırı ne kadar yanlışsa, İran'ın da bölge ülkelerine düzenlediği saldırılar yanlış. Daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."