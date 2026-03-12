Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Usta oyuncu Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor - Magazin haberleri

        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor

        Enfeksiyon değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılan Zafer Ergin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi

        Giriş: 12.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor

        83 yaşındaki usta oyuncu Zafer Ergin sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde Ergin'in pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Ancak oyuncunun enfeksiyon değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

        Dün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'in, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Usta oyuncunun doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Enfeksiyon değerleri biraz yüksek çıktı. Yoğun çalışma programı nedeniyle vücudu biraz susuz kalmış. Enfeksiyonun tekrarlamaması için bir gün daha hastanede kalmasını istedim. Şu an durumu gayet iyi, yarın taburcu olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        #zafer ergin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar