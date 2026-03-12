Nebahat Çehre: Haklarımızı alamıyoruz

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türk sinemasının usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün Bebek’teydi. Çehre, "Yeşilçam’daki Nebahat Çehre, bu dönemde olsaydı yine yıldız olur muydu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Yeşilçam’da çok bilinçsizdik. Makyaj, kuaför nedir bilmiyorduk. O dönem bizim en çirkin halimizdi. Oyunculuğu da bilmiyorduk. Yaşadıkça, öğrendikçe oyunculuğu kazandık.

Yeşilçam döneminde sinemadaki imkanların daha kısıtlı olduğunu ifade eden Çehre, şimdiki oyuncuların şanslı olduğunu söyledi. Çehre, "Hiç kimseye eleştirel şekilde bakmak istemiyorum. Nâzım Hikmet’in dediği gibi ‘Babamdan ileriyim, doğacak çocuğumdan geriyim’. Biz Yeşilçam’da çok cefa çektik. Hiç kimsenin, devletin el uzattığı bir meslek değildi. Çok imkânımız yoktu. Bugün Hollywood düzeyinde çalışmalar oluyor. Kıymetini bilsinler. Şimdiki oyuncular daha şanslılar" dedi.

REKLAM

Usta oyuncu, eski filmlerdeki telif hakları konusunda haklarını alamadıklarını da ifade ederek, "Birlik olmak lazım. Bu konuda hiç kimse duyarlı değil. Bizim yurt dışına satılan işlerden hakkımızı almamız lazım. Dünya sineması öyle dönüyor. Şarkıcı bir şarkı yapıyor, torununun torunu hakkını alıyor. Sinemaları da öyle. Bizde bu konuda birlik yok. Yapımcılara ‘Hakkımı istiyorum’ dediğimiz zaman vermiyor. Birlik olup bir araya gelirsek hakkımızı alırız tabii" diye konuştu.

"ŞÖHRET GİDER SAYGINLIK KALIR"

Nebahat Çehre, “Şimdiki oyuncuların aldığı ücretleri yüksek buluyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: Alsınlar; hakları. Dünya sineması da alıyor. Sabahın 6’sında kalkıyorlar. En az 18 saat çalışıyorlar. Şartlar çok kötü. Yapımcı para kazanıyor. Tabii ki oyuncular da kazansın. Biz kazanamadık. Öyle yaşamamız gerekiyordu. İsmimizi, saygınlığımızı ve zarafetimizi kazandık. Bu bize yetiyor. Şöhret gider ama bunlar hep kalıcıdır.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Nebahat Çehre, “Dizilerde rol almayı özlediniz mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: Mesleki açıdan dizileri takip ediyorum. Beğendiklerim var. Özlem duyuyorum. İyi bir hikâye olursa istiyorum. Yaptığım işlerin hepsi iyiydi; onun altında bir şey yapmak istemiyorum.