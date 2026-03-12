Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 12 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        12 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mart 2026 - 16:18 Güncelleme:

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Yapılan açıklamada "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi

        * Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Ankara'da açıklamalarda bulundu: İran'da iç savaş çıkarmayı hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Savaşın gidişatına dair her türlü senaryoya hazırız

        * İran füzesinde neden S-400 kullanılmadı? MSB: Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir

        * TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması: gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz?

        * BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuk olan oyuncu Hakan Karahan, Candan Erçetin ile 30 yılı aşkın süredir yaşadığı aşkı anlattı

        BAKMADAN GEÇME

        Muğla'da evli çiftin öldüğü yangına ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
        Muğla'da evli çiftin öldüğü yangına ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
        Eskişehir'deki kayıp kızı babası öldürüp bahçesine gömmüş
        Eskişehir'deki kayıp kızı babası öldürüp bahçesine gömmüş
        CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
        CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
        Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti; 'Eldiven takıp seni öldüreceğim' demiş
        Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti; 'Eldiven takıp seni öldüreceğim' demiş