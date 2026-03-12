Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!

        Beşiktaş'ta ikinci yarıda bazı oyuncular forma şansı bulmakta zorlanıyor. Jota Silva sakatlık sonrası kadroda geri plana düşerken, Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı da yeni transfer Amir Murillo sonrası düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

        Giriş: 12.03.2026 - 13:11
        

        Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında bulduğu şansları iyi kullanan ve 3 gole imza atan Jota Silva, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından devre arasına kadar takımdan uzak kalmıştı.

        Portekizli futbolcu sakatlığını atlatsa da yeni transferlerin de takıma dahil olması ile formayı kaptırdı. İkinci devredeki 8 lig maçında sadece Eyüpspor karşısında 11'de başlayan ve 61 dakika süre alan Jota, Kayserispor, Konyaspor ve Kocaelispor maçlarında ise sonradan oyuna girip toplamda 26 dakika süre aldı.

        Jota Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Galatasaray maçlarında ise oyuna girmedi. 26 yaşındaki futbolcu, 2.5 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'tan kiralanırken 17 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak opsiyonun kullanılması beklenmiyor.

        TAYLAN KADRODA YOK!

        Beşiktaş'ın sezon başında Schalke'den 6 milyon Euro bedelle kadroya kattığı Taylan Bulut ise ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da şans bulmakta zorlandı.

        Siyah-beyazlılar, sağ beke Amir Murillo hamlesini yaparken Gökhan Sazdağı'nın da olması nedeniyle Taylan'ın forma şansı iyice azaldı. 20 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında sadece Eyüpspor ile oynanan maça ilk 11'de başlarken 79 dakika sahada kaldı.

        Taylan, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında yedek kalırken son 5 maçta ise kadroda yer almadı. Taylan'ın yaz döneminde geleceği yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

        GÖKHAN SAZDAĞI DA KULÜBEDE KALDI!

        Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı ise Amir Murillo hamlesinin ardından kulübede kaldı.

        Transfer olduktan sonra ligdeki 19 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan ikisinde ise sonradan oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçının ardından formayı Amir Murillo'ya bıraktı. Gökhan, son 4 maçta kulübede kalırken oyuna girmedi.

