Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek | Dış Haberler

        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması stratejisinin" devam edeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in talimatı doğrultusunda, “Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması stratejisinin” devam edeceğini söyledi.

        Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yaptı.

        “Düşmana darbe vurmaya devam edeceklerini” aktaran Tengsiri, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in talimatı doğrultusunda, “Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması stratejisinin” devam edeceğini belirtti.

        Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra yayımladığı ilk mesajında, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.​​​​​​​

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti; 'Eldiven takıp seni öldüreceğim' demiş

        Diyarbakır'da Dilan Aslan'ın (37) tabancayla ölümüne ilişkin davada, eşi Abdulvahap Aslan'ın (53) yargılanmasına başlandı. Aslan eşinin intihar ettiğini iddia ederken, çiftin kızı, pedagog eşliğinde verdiği ifadede babasının annesine, 'Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?