        Mauro Icardi: Boşanma gerçekleşti - Magazin haberleri

        Mauro Icardi: Boşanma gerçekleşti

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliklerini resmen noktaladığını duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 09:15
        "Boşanma gerçekleşti"

        Uzun süredir Wanda Nara ile yaşadığı olaylı evliliği ve ihanet iddialarıyla gündemde olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile süren boşanma sürecinin resmen tamamlandığını duyurdu.

        Boşanma duruşmasının görüldüğü Milano’da sevgilisi China Suarez ile bulunan Icardi, boşanmayı bizzat kendisinin talep ettiğini belirtirken, son bir yıldır Arjantin medyasında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

        Icardi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Tam bir yıl önce Milano’da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024’te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025’te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl, 11 Mart 2026’da doldu. Bir yıl boyunca “Ayrılmak istemiyor” diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdular. Şimdi bunun için ne açıklama yapacaklar? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecekler. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geldi. Zafer dolu bir öpücük. Bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada.

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenmişti. Maç kadrosunda yer alan Mauro Icardi, takımın taraftarlarla yaptığı kutlamaya katılmadan stadyumdan ayrılmıştı. Icardi'nin Wanda Nara'ya açtığı boşanma davası için Milano'ya gittiği öğrenildi.

        2014'te evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın, Francesca ve Isabella adında iki çocuğu bulunuyor. Olaylı boşanma sürecinde Icardi, kızlarının Arjantin’e kaçırıldığını iddia ederek velayet davası açmıştı.

        Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamadı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, İspanya'ya gönderilen cep telefon ile ilgili gelen son raporda cihaza erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtildi.

